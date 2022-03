L’Atletica Piacenza brilla ai Campionati Ragazzi e si prepara ai Tricolori di Cross

Brillano i giovanissimi dell’Atletica Piacenza, impegnati domenica 6 marzo ai Campionati regionali Ragazzi indoor di Parma. Grande argento quello di Bianca Russo nei 1000m. La giovane biancorossa ha ben impressionato sulla distanza, coperta in 3’30”42, record personale.

Michele Boselli nel getto del peso

Bel settimo posto nel getto del peso maschile per Michele Boselli. Michele ha migliorato la propria miglior prestazione, scagliando la palla di gomma da 2kg a 9,74m.

Paolo Boledi, oltre ad essersi piazzato 14simo nei 1000m in 3’38”89, suo primato, è riuscito a concludere al nono posto i 60hs. Dopo essersi qualificato per la finale 2 grazie al crono di 10”83, Paolo ha nuovamente migliorato se stesso superando le barriere in 10”48.

Ottima la prova sui 60m piani di Alessia Petitto, 17sima con il record personale di 9”20. Non si contano poi i numerosi altri primati personali e ottimi piazzamenti degli altri mebri della delegazione biancorossa, nutritissima e ben accompagnata dai tecnici Salvatore Rinaldi, Lorenzo Perazzoli e Maria Marchesi.

I prossimi appuntamenti

Non è però conclusa la stagione invernale dell’Atletica Piacenza, che vedrà i propri atleti in gara ai Campionati italiani di Corsa campestre il 12 e il 13 marzo a Trieste, sia nelle gare di squadra che in quelle individuali. Particolare attesa per Emma Casati e Giovanni Tuzzi nonché per le Squadre Juniores donne e Assoluti uomini.