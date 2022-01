L’Atletica Piacenza torna a brillare nei Cross di Cesena

Si riapre la stagione agonistica e l’Atletica Piacenza è pronta a raccogliere i primi entusiasmanti risultati.

Alla prima prova del Campionato di Società Giovanile/Assoluto/Master di corsa campestre, tenutasi a Cesena (FC) domenica 16 gennaio 2022, i biancorossi hanno brillato.

Medaglia d’argento preziosissima vinta da Mia Albasi, capace di correre il percorso da 4km Juniores Donne in 16’24”.

Il resoconto dei risultati

Ottime prestazioni sulla 8km Assoluti per gli interpreti Giovanni Tuzzi, Filippo Trevisani ed Elia Rebecchi: i tre hanno corso rispettivamente in 25’34”, 26’22”, 26’31”, giungendo decimo, diciassettesimo e diciottesimo, aggiudicandosi così anche il momentaneo terzo posto in classifica generale, davanti a team blasonati come La Fratellanza di Modena e l’Imola Sacmi Avis. Peccato per il finale di gara in cui Tuzzi non è riuscito a spuntarla al fotofinish contro due suoi avversari. Rimane comunque l’ottima prestazione individuale e di squadra.

Gli altri risultati biancorossi

Belle prove anche nella gara di 3km Allieve, che ha visto Lisa Russo giungere undicesima in 12’02”, seguita al 15simo posto dalla compagna Beatrice Ferrari, 12’37”.

Molto convincente la prova della squadra Ragazze, trascinata sui 1,5km da Bianca Russo, sesta in 5’29”, da Giulia Pellicano, 17sima in 5’53”, Lavinia Guarnieri, 20sima in 5’56”, e Angela Chinosi, 21sima in 5’58”. Grazie a questi ottimi piazzamenti, le giovanissime biancorosse si sono aggiudicate il secondo posto di squadra in classifica.

Altre belle gare sono state poi portate a termine da Aurora Francesconi, 20sima in 8’12” sui 2km Cadette, e Paolo Boledi, 19simo in 5’29” sui 1,5km Ragazzi.

Belle soddisfazioni, dunque, per la prima uscita nei cross per l’Atletica Piacenza, capace di schierare almeno una squadra per ogni categoria dalle giovanili alle assolute, due delle quali virtualmente sul podio regionale.

Bene anche le prove indoor per i portacolori biancorossi, sia a Casalmaggiore (CR) che a Parma il 16 gennaio.

Leonardo Catelli si è aggiudicato la medaglia d’argento correndo i 60m Assoluti in 7”27.

Rebecca Cravedi è giunta terza sui 60m Assolute grazie al tempo di 7”95.

Terzo posto anche per Vittoria Ferrari, 10”00 sui 60hs Assolute.

Altro bronzo che arriva dai 60m Allieve, grazie a Chiara Sverzellati, 8”12 sulla distanza.

Ottimo poi il 6”21 di John Adeleke sulla gara dei 50m Assoluti, tenutasi a Parma lo stesso giorno