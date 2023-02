L’aumento IRPEF scalda il consiglio comunale, l’annuncio social sotto la lente: “Inqualificabile venirlo a sapere da Instagram”. Tarasconi: “Non rinuncio alla comunicazione diretta coi cittadini” – AUDIO

La decisione di aumentare l’IRPEF non poteva che essere al centro del consiglio comunale di oggi. Una decisione che il sindaco Katia Tarasconi ha annunciato con un video pubblicato sui social network: e anche questo mezzo di comunicazione ha sollevato non poche critiche.

“Facendo questo non riduciamo servizi e non ne tagliamo, inoltre in questo modo ci avviciniamo semplicemente alle quote delle altre città. Si tratta di una operazione che noi definiamo ‘verità’ perché si tratta di mettere in sesto la macchina comunale: ci sono tanti progetti in corso e manca il personale, questo lo sappiamo”, commenta Andrea Fossati, capogruppo del Pd, difendendo l’operato della giunta.

“Un intervento inqualificabile quello di Fossati”, commenta Patrizia Barbieri, “i consiglieri di minoranza non sono stati nemmeno avvisati. Io non ho Instagram e devo venire a conoscenza di una decisione come questa attraverso un video Instagram che mi manda qualcuno? Non mi sembra rispettoso del nostro ruolo: esprimo il mio dissenso sia nella forma che nella sostanza verso le dichiarazioni espresse dal signor sindaco. Sulla sostanza entrerò nel merito quando si parlerà di bilancio, sulla forma mi sono appena espressa. Questo modo di procedere nasconde l’incapacità che avete di gestire la cosa pubblica: state facendo e dicendo cose senza avere un inizio e una fine, dopo sette mesi non avete prodotto un atto, non si è visto nulla. Adesso venite a dire che siete stati fermi perché non ci sono i soldi e perché non c’è il personale comunale: ma avevamo lo stesso problema anche noi”.

“Abbiamo scoperto nel giro di poche ore che il mercato FIVI si è trasferito a Bologna dopo undici anni, abbiamo scoperto che la locomotiva lascerà Piacenza e che la giunta ha aumentato l’IRPEF: uno dei peggiori weekend che io ricordi”, commenta Luigi Rabuffi. “Già dello smaltimento dei rifiuti liguri eravamo venuti a conoscenza grazie alla stampa il giorno dopo il consiglio comunale, ora apprendiamo dell’aumento dell’IRPEF da un post su Instagram. E’ un’assoluta mancanza di considerazione verso le istituzioni democratiche: le istituzioni non si calpestano, si rispettano”. Mentre Rabuffi parlava, il sindaco Tarasconi ha lasciato l’aula, ufficialmente per motivi personali. A quel punto Rabuffi ha esclamato: “Si vergogni!”.

Ha preso poi la parola la stessa Katia Tarasconi che ha voluto rispondere e chiarire: “Nel momento in cui alcune informazioni iniziano a girare (il riferimento è alla notizia dell’aumento dell’IRPEF ndr) essendo qualcosa che nessuno fa a cuor leggero, è chiaro che la mia prima preoccupazione è che l’informazione arrivi correttamente ai nostri concittadini. Nessuna voglia di esautorare il consiglio, ci mancherebbe altro, ma credo che nel 2023 io abbia modo legittimamente di comunicare direttamente al cittadino: non significa dare per scontato, perché tanto quel provvedimento deve essere votato in aula”.