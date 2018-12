scritta e diretta da Ivana Ferri. Protagonista Laura Curino, per la produzione di Tangram Teatro Torino. Lo spettacolo sarà preceduto in mattinata da un incontro con le scuole nel Ridotto del Teatro alle ore 11:30.

MARGHERITA HACK una stella infinita.

Lo spettacolo è un omaggio e un divertito ricordo della grandezza, dell’originalità e della simpatia dell’astrofisica, accademica e divulgatrice scientifica italiana che ha diretto, per oltre 20 anni, l’Osservatorio astronomico di Trieste. Portando l’Osservatorio giuliano a livello di rilievo internazionale. Margherita Hack ha inoltre insegnato nell’università dal 1964 al 1992, ma non solo. In particolare ha anche riempito auditorium e teatri per difendere, con le armi dell’ironia, della grande gentilezza e della competenza, la libertà della scienza, la laicità dello stato combattendo tenacemente per la parità’ dei diritti.

L’astrofisica ha saputo coniugare un’importante carriera scientifica nell’astronomia con la passione per la divulgazione. E lo ha fatto affascinando e divertendo milioni di italiani dal vivo o in tv.

Di questa stella della nostra cultura – ‘Amica delle stelle’, come si era definita in una sorta di autobiografia pubblicata nel 1998 – è stata data una definizione: “sempre sorridente e mai condiscendente”. Così la produzione dello spettacolo la vuole proporre al pubblico, interpretata da un’altra Stella del panorama teatrale italiano. Si tratta di Laura Curino, un’attrice fantastica e qui potete trovare .Maggiori informazioni sulla protagonista.