Lavori in via Raffalda, modifiche alla viabilità

Per consentire lavori di ripristino del manto stradale previsti da Open Fiber, la prossima settimana saranno adottate alcune limitazioni alla viabilità nel tratto di strada Raffalda compreso tra l’intersezione con via Broni e quella con via Pietro Cella.

In particolare, dalle ore 8 di lunedì 7 marzo sino alle 18 di sabato 12, verrà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico e direzione consentita verso via Pietro Cella, nonché il divieto di sosta permanente – con rimozione forzata su entrambi i lati – nello stesso tratto. Contestualmente, per chi esce da vicolo Mazza sarà obbligatoria la svolta a destra su via Raffalda.