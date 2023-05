Lavori in corso in via Emilia Pavese e dintorni, le modifiche alla viabilità

Per consentire l’effettuazione di lavori di sistemazione della pavimentazione stradale, si rendono necessarie in questo periodo alcune modifiche alla viabilità lungo via Emilia Pavese e strade limitrofe. In particolare, dalle ore 19 di questa sera sino alle 6 di domattina, 31 maggio, resterà chiusa al traffico la rotatoria di via Emilia Pavese all’altezza del casello Piacenza Ovest della A21.

I lavori, iniziati lunedì 29 con l’intervento sulla rotatoria all’intersezione con via Don Carozza, prevedono il divieto di circolazione nel tratto stradale di volta in volta interessato dalle ore 19 alle 6 del mattino successivo; mercoledì 31, in questi orari, sarà la volta della rotatoria all’altezza di via Stradella e via Montebello, mentre il 1° giugno e nel periodo dal 5 al 9 giugno il cantiere si sposterà sulle rotatorie di piazzale Torino e via Taverna, che non verranno però chiuse contemporaneamente al traffico: con successivo comunicato si renderanno noti i dettagli relativi alle zone in questione.

Nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno non sono invece previsti lavori né conseguenti restrizioni alla normale viabilità. Per prevenire possibili disagi legati alla presenza del cantiere, si invitano i cittadini a percorrere tragitti alternativi, ad esempio lungo via Primo Maggio e via Einaudi.

Nei tratti di volta in volta segnalati dagli appositi cartelli saranno evidenziati i divieti di sosta con rimozione forzata e, laddove necessario, l’istituzione del limite di velocità non superiore ai 30 km orari.