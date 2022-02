Lecco – Fiorenzuola 3-1: i padroni di casa si impongono in rimonta

Dopo la bella vittoria contro la Pro Sesto e i tre pareggi di fila a reti bianche, il Fiorenzuola va a fare visita al Lecco con la voglia di portare a casa il risultato e di proseguire un 2022 di assoluto livello.

Al “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, per la ventiseiesima giornata del girone A di Serie C va in scena il match tra i padroni di casa allenati da mister Luciano De Paola e il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani.

Con un solo gol subito e quattro risultati utili consecutivi nel 2022, il morale in casa rossonera non può che essere alto. I nuovi innesti hanno saputo aggiungere qualità alla rosa e la difesa ha dimostrato di essere solida contro squadre di vertice.

Ora, però, a partire dalla sfida di Lecco, comincia un vero e proprio tour de force per i ragazzi di Tabbiani con tante partite cruciali ravvicinate. Dunque, non bisogna soltanto vincere per raccogliere punti, ma per mantenere alta la concentrazione e l’autostima in vista di un periodo così complicato.

Ascolta Lecco – Fiorenzuola su Radio Sound, fischio d’inizio alle 14:30

Il Lecco, in ogni caso, è un avversario di tutto rispetto che occupa la settima posizione in classifica in piena zona play-off e che, dopo la sconfitta contro la Feralpi, ha saputo raccogliere due vittorie e un pari. All’andata ebbe la meglio la formazione di Tabbiani che vinse 2-1 con le reti di Bruschi e Tommasini. Ma va sottolineato che per il Lecco in panchina c’era Zironelli – poi esonerato – e, dunque, è come se fosse una squadra nuova.

La partita

Secondo tempo

96′ Termina al “Rigamonti-Ceppi”. Il Lecco si impone in rimonta sul Fiorenzuola per 3-1. Per i rossoneri si interrompe a quattro la striscia di risultati utili consecutivi.

88′ Il Lecco cala il tris con Lora! 3-1

81′ Ammonito Nelli.

75′ I rossoneri stanno provando il tutto per tutto alla ricerca del pareggio.

73′ Una sostituzione per parte. Il Lecco inserisce Lora per Kraja. Mentre Tabbiani esaurisce i cambi dando spazio ad Arrondini per Currarino che ha accusato un problema fisico.

72′ Giudici ci prova per i padroni di casa: il numero 7 entra in area saltando Varoli, ma la sua conclusione è out.

69′ Rossoneri ancora vicini al gol con Stronati.

65′ Dimarco batte una punizione verso il centro dell’area, Varoli fa la sponda per Mastroianni che tenta l’acrobazia, ma la palla esce.

63′ Doppia sostituzione ancora per il Fiorenzuola: dentro Currarino e Nelli per Piccinini e Fiorini.

56′ Fuori Buso che accusa un problema fisico e dentro Vasic.

49′ Ammonito Giudici.

47′ Pericoloso il Fiorenzuola sugli sviluppi di un calcio di punizione con Mamona, ma si salva il Lecco.

45′ Inizia la ripresa. Due cambi operati da Tabbiani: Zunno e Danovaro per Sartore e Fracassini. Un cambio anche per il Lecco di De Paola: fuori Enrici per Capoferri.

Primo tempo

45′ Finisce il primo parziale di gioco sul risultato di 2-1 per i padroni di casa. Dopo essere passato in vantaggio al 9′ con Stronati, il Fiorenzuola cede il passo al Lecco che prima pareggia con Ganz e poi raddoppia con Buso.

41′ Lecco in vantaggio! Buso salta secco Fracassini, entra in area dall’out di sinistra e a giro supera Battaiola. 2-1

36′ Gol annullato al Lecco per fuorigioco! Contropiede sull’out di destra con Giudici che serve al centro Ganz che insacca, ma il guardalinee alza la bandierina.

35′ Primo calcio d’angolo per il Fiorenzuola.

30′ Giudici calcia direttamente in porta una punizione dai 25 metri, ma Battaiola la spedisce in corner.

29′ Partita ora equilibrata con entrambe le squadre che si spartiscono il gioco.

21′ Pareggio del Lecco! Sugli sviluppi di una punizione calciata dall’out di destra, Ganz insacca la sfera alle spalle di un non impeccabile Battaiola. Tutto da rifare per i rossoneri. 1-1

18′ Il Fiorenzuola fatica a tenere le redini del gioco perché il Lecco chiude ogni spazio e i rossoneri optano spesso per lanci lunghi a cercare Mastroianni.

13′ Terzo corner per i padroni di casa.

9′ Fiorenzuola in vantaggio! Lancio di Dimarco a cercare Mastroianni, la conclusione del centravanti è respinta, ma Stronati è il più lesto ad avventarsi sulla seconda palla e a finalizzare. 0-1

7′ Primo corner per il Lecco.

5′ Occasione per il Fiorenzuola con Mamona che prova a far valere la propria rapidità nell’affrontare la difesa avversaria. Salta un uomo, rientra sul mancino, ma la sua conclusione non va a segno.

2′ Conclusione dalla distanza dei padroni di casa alta sopra la traversa

1′ Iniziata al “Rigamonti-Ceppi” la gara.

Le formazioni ufficiali

Lecco (3-4-3): Pissardo; Enrici, Battistini, Marzorati; Celjak, Kraja, Masini, Giudici; Nepi, Ganz, Buso. All. De Paola.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Fracassini, Ferri, Varoli, Dimarco; Fiorini, Piccinini, Stronati; Mamona, Mastroianni, Sartore. All. Tabbiani.