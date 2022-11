Lecco – Piacenza, LIVE 0-1 Morra porta avanti i biancorossi! Rinaldi dice di no a Giudici

I biancorossi privi degli infortunati Parisi e Cearini affrontano la difficile trasferta di Lecco con un obiettivo ben chiaro: riscattarsi dopo il ko con il Pordenone della scorsa settimana

La partita

Primo tempo



33′ Ammonito Rinaldi per perdita di tempo

Ancora giudici pericoloso, ma di nuovo reattivo Rinaldi.

28′ Grande parata di Rinaldi su colpo di testa ravvicinato di Giudici: il giocatore del Lecco si trovava ad una manciata di metri dalla porta, ma il portiere biancorosso con un grande intervento è riuscito ad evitare il pareggio!

24′ Primo corner per il Piacenza: la battuta è sul primo palo, poi Gonzi la rimette in mezzo, ma Maldonato spazza via. Poco dopo viene ammonito Gonzi, il secondo giallo della partita.

23′ Terzo corner per il Lecco, ma sugli sviluppi il Piacenza parte in contropiede con una corsa pazzesca di Munari. Sulla ripartenza Rossetti ha una clamorosa occasione per il 2-0. Entra in area dalla destra, prova a dribblare il portiere, che però tocca il pallone in corner.

18′ Ammonito Nava

11′ Corner per il Lecco

7′ GOL DEL PIACENZA! Un’azione che si sviluppa sulla destra. C’è un rinvio della difesa del Lecco. Morra, che era al limite dell’area, ma all’altezza del vertice sinistro fa partire un tiro potentissimo su cui Melgrati non può nulla” Lecco – Piacenza 0-1!

Iniziata la gara al “Ceppi”. Maglia biancorossa per il Piacenza. Classica maglia bluceleste per i locali.

La formazioni

Lecco: (3-5-2): Lecco: Melgrati, Celjak, Enrici, Pecorini, Giudici, Maldonado, Ilari, Zambataro, Zuccon, Pinzauti, Buso. All.: Foschi.

A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Purro, Girelli, Liberati, Rossi, Lepore, Mangni, Galli.

Piacenza (3-5-2): Rinaldi, Nava, Cosenza, Masetti, Munari, Persia, Suljic, Palazzolo, Gonzi, Rossetti, Morra. All. Scazzola

A disposizione: Tintori, Vivenzio, Rizza, Pezzola, Nelli, Lamesta, Vianni, Conti, Capoferri, Onisa, Frosinini, Biancheri

Arbitra il signor Gabriele Restaldo di Ivrea con gli assistenti Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Diego Peloso di Nichelino