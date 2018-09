Ledesma si presenta al Pro Piacenza: “Sono qui per dare il massimo”

Cristian Ledesma è il colpo di mercato del Pro Piacenza. L’ex capitano della Lazio, centrocampista argentino di 35 anni, si è presentato nel corso di una conferenza stampa all’Euro Hotel.

“Io sono qui per dare tutto in campo e nello spogliatoio. Ho accettato perché mi è piaciuta l’idea, mi è piaciuta subito la società. Tengo a precisare che io qui vengo fare al calciatore, non a guadagnare gli ultimi soldi della mia carriera o trascorrere una vacanza. Ho intenzione di impegnarmi al massimo, di dare tutto con serietà e professionalità”.

“E’ presto per giudicare la squadra, ho alle spalle solo quattro ore di allenamento con i miei compagni. Io sono qui anche per dare il mio contributo e migliorare insieme”.

“Non dobbiamo pensare al Pro Piacenza come alla seconda squadra della città, dobbiamo partire con entusiasmo e infondere entusiasmo, portando nuovi tifosi allo stadio”.

“Sono emozionato per l’arrivo di Cristian, è un arricchimento per la squadra, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. E’ il giocatore senza dubbio più importante che Piacenza abbia mai avuto nella propria storia”.