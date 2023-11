L’Edipo di Bottega XNL-Fare Teatro finalista ai Premi Ubu 2023 con i costumi di Emanuela Dall’Aglio

L’Edipo di Bottega XNL-Fare Teatro finalista ai Premi Ubu 2023 la notizia è arrivata ieri in tarda serata si tratta di un importante riconoscimento che la giuria della quarantacinquesima edizione dei Premi Ubu, il più prestigioso premio teatrale italiano, ha scelto di tributare ai costumi di scena di dello spettacolo che Marco Baliani ha costruito in seno al progetto Bottega XNL – Fare Teatro, la sezione di Teatro e Cinema, diretta da Paola Pedrazzini, di XNL Piacenza, il Centro dedicato alle arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano – inserendo nella terna di finalisti la costumista parmigiana Emanuela Dall’Aglio già Premio Ubu nel 2021 per i costumi di Naturae.

L’Edipo di Bottega XNL-Fare Teatro costumi

Rigide plissettature, colori caldi, pattern di impatto che progressivamente vengono sostituiti da divise monocrome, a sottolineare l’universalità della vicenda raccontata, ricchi copricapi e corvi antropomorfi. Il mondo che Emanuela Dall’Aglio ha progettato ed eseguito per Edipo, con la collaborazione di Marilena Montini e Ilaria Strozzi, è stato icastico e ha contribuito in maniera significativa ad alimentare la potenza visiva dell’inedita versione della tragedia di Sofocle rappresentata a fine giugno nella cornice del Festival di Teatro Antico di Veleia. A calcare la scena, lo ricordiamo, erano i 20 attori e attrici che hanno preso parte al corso di alta formazione “Bottega XNL – Fare Teatro”, lavorando per settimane sul testo e sulla messa in scena sotto la guida del Maestro di Bottega Marco Baliani.

L’Edipo di Bottega XNL-Fare Teatro il Presidente della Fondazione

“Siamo molto felici di questa candidatura«- è il commento del presidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -, in primo luogo perché Emanuela Dall’Aglio è una grandissima artista e se la merita tutta, e poi perché l’Edipo nato a XNL riceverà l’attenzione di una giuria ampia e qualificata di critici e studiosi di teatro, al pari di tante grandi produzioni italiane. È il segno che il nostro Centro per le arti contemporanee, e in questo caso il progetto “Bottega Fare Teatro”, produce buoni frutti. L’orizzonte che ci siamo dati è quello nazionale e stiamo camminando in quella direzione. Grazie alla direttrice artistica Paola Pedrazzini che, in prima linea, si impegna per questi risultati”.

Non nasconde l’entusiasmo Paola Pedrazzini, direttrice artistica di Bottega XNL: “Anzitutto faccio i complimenti ad Emanuela Dall’Aglio, come anche ai suoi tre compagni di categoria. Che questo riconoscimento arrivi a neanche due anni dalla nascita di Bottega XNL, mettendo il nostro Edipo sullo stesso piano di spettacoli nati in seno a Teatri Nazionali, non può che renderci tutti molto orgogliosi. Ringrazio di cuore la Fondazione di Piacenza e Vigevano, che ha creduto nel progetto fin dall’inizio”.

I Vincitori dei premi

I vincitori dei Premi saranno annunciati il 18 dicembre 2023, in occasione della cerimonia di assegnazione al Teatro Arena del Sole di Bologna. Emanuela Dall’Aglio si contenderà il Premio con Federica Del Gaudio per i costumi di Natale in casa Cupiello. Spettacolo per attore cum figuris, Gianluca Falaschi per gli abiti di scena del Cyrano de Bergerac diretto da Arturo Cirillo e Dolce & Gabbana, che hanno firmato gli abiti per Maria Stuarda.

Il Progetto

Bottega XNL-Fare Teatro è uno dei progetti promossi da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.