Lega Navale Italiana delegazione di Piacenza, la storia di Adriatica attracca in città lunedi 22 aprile

Lega Navale Italiana delegazione di Piacenza, organizza un nuovo evento presso la sua sede di via Musso 5 casa delle Associazioni. La serata, ad ingresso gratuito, è rivolta a soci ed aspiranti soci. Questa volta, il nostro ospite sarà Pier Bruno Morelli, comandante di Adriatica fino al 2023.

Lega Navale Italiana Piacenza la storia di Adriatica

Adriatica è un veliero armato a sloop che misura 22 metri di lunghezza progettata dal famoso architetto Sciomachen. Ha una storia ricchissima di attività. Costruita nel 1980, poi abbandonata e recuperata da Patrizio Roversi e Syusy Blady nel 2000 che se ne innamorano. Adriatica viene restaurata in soli 9 mesi, per essere varata nel settembre 2001, quando incomincia una nuova vita per questa barca che solcherà quasi tutti i mari del globo, oltre a diventare uno studio televisivo galleggiante per la fortunatissima trasmissione “velisti per caso”.

Lega Navale Italiana Piacenza, le diverse forme assunte da Adriatica

Grazie alla fantasia dei suoi armatori visionari e al suo equipaggio pronto e di primissimo livello, dopo aver compiuto il giro del mondo tra il 2002 ed il 2004, Adriatica diventa innumerevoli altre cose: barca di Noé, scuola di mare per mare, barca-laboratorio, barca sociale, barca poetica. Dopo l’entusiasmo scaturito dal primo giro del mondo, Adriatica si è lanciata in un’altra impresa memorabile, ripercorrendo il viaggio di Charles Darwin in Sudamerica.

Il viaggio sulle orme di Charles Darwin

Questo nuovo viaggio è stato la base per il programma Evoluti per caso e ha portato nuovamente la Rossa dei Mari in giro per il gli oceani, dal dicembre 2006 al maggio 2007. In questa occasione, Adriatica ha ospitato a bordo gruppi di docenti e studenti di otto Università italiane. AI tempi lo skipper era Filippo Mennuni. Successivamente il comando di Adriatica viene affidato a Pier Bruno Morelli, che sarà nostro graditissimo ospite Lunedì 22 Aprile.

L’iniziativa e i suoi promotori

L’iniziativa è promossa dalla delegazione di Piacenza della Lega Navale, presieduta dal dott. Marco Giorgi, su impulso del Centro di Istruzione per la Nautica diretto da Leonardo Vecchi, in collaborazione con la Lega Navale di Lerici, presieduta da Maurizio Moglia, presso la quale Pier Bruno Morelli opera come istruttore e direttore del CIN. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi inviando una email a piacenza@leganavale.it .