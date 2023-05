L’ennesima magia di Arnaldo Franzini: in due anni porta il Lumezzane in Serie C

Ancora un capolavoro per Arnaldo Franzini! Il tecnico di Vernasca ha conquistato la promozione in Serie C con i bresciani del Lumezzane, società che ha raccolto due anni fa in Eccellenza e portato nei professionisti nel giro di 24 mesi. Decisiva la vittoria di ieri (domenica, ndr) per 2-0 sul campo del Varese.

Si tratta dell’ennesimo trionfo per il piacentino, che prima portò il Pro Piacenza dalla Promozione alla Serie C e dopo si ripeté con il Piacenza dalla Serie D alla quasi Serie B (sfiorata nella partita di Siena e nello spareggio con il Trapani.)