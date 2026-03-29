Lentigione – Piacenza, LIVE dalle 15.00 su RADIO SOUND

Galvanizzati dai tre successi consecutivi ai danni di Tuttocuoio, Correggese e Progresso gli uomini di Franzini provano a mettere il bastone tra le ruote ad una delle rivelazioni del campionato. Il Lentigione è stato per lunghi tratti in vetta alla classifica ed ora ha solo tre lunghezze di ritardo sulla capolista Desenzano
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Le probabili formazioni
Lentigione: (4-3-3) Gasperini; Masini, Capiluppi, Mele; Penta, Nappo, Battistello, Miglietta; Montipò, Jassey, Alessandrini. All Pedrelli
Piacenza (4-3-1-2 con rombo): Kolgecaj, Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin, Poledri, Mazzaglia, Lord, D’Agostino, Mustacchio, Manuzzi. All. Franzini
Il pregara