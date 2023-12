“L’era del (non) tempo”, il 16 dicembre inaugurazione della mostra collettiva internazionale a Palazzo Farnese – AUDIO

“L’era del (non) tempo”, inaugura sabato 16 dicembre alle ore 17 allo Spazio Mostre Palazzo Farnese la mostra collettiva internazionale, promossa dall’associazione culturale Luci & Ombre – Arti Visive Piacenza. Apertura fino al 7 gennaio 2024.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Piacenza, da Touring Club Italiano, da E.N.A.C. (Ente Nazionale Attività Culturali) e supportato da Radio Sound Piacenza 24 e Auser Piacenza. A Palazzo Farnese si possono ammirare opere esposte di fotografia, pittura, scultura, installazione, video art, mixed media, disegno e arte digitale di 61 autori selezionati provenienti da Italia, Francia e Corea del Sud.

Maria Lisa Scarpa, curatrice della mostra

E’ una mostra che racconta l’era del non tempo, cioè quel tempo che non c’è. Il tempo frenetico di oggi è scandito dal ritmo di un video di Tik Tok, quindi è un evento che vuol far riflettere e portare a ragionare su questa tematica. Saranno le opere esposte a portarci in un viaggio del tempo non cronologico, ma emozionale.

L’era del (non) tempo

Prima che una mostra, è un progetto: la realizzazione concreta di un’idea di ampie vedute, che tocca tematiche tanto attuali quanto sentite quali il ruolo della comunicazione nell’arte e nella fotografia, la capacità di dialogo tra autore e fruitore, l’accessibilità di opportunità qualitative e valoriali, come i cambiamenti della società contemporanea influiscono sulla creatività, come è cambiato il modo di vivere l’arte e la fotografia.

Da questi presupposti si confermano alcuni passaggi che contraddistinguono l’associazione culturale Luci & Ombre nella sua organizzazione, come la ricerca di equilibrio tra virtuale e reale dallo slogan: “arte per tutti, tutti per l’arte” ovvero l’arte a portata di tutti, affinché sia comprensibile ai più e, allo stesso modo, una chiamata alla valorizzazione e riqualificazione comunitaria delle arti. Un’altra caratteristica è l’interattività: “take your time” è l’angolo dedicato a chi desidera esprimere, dopo aver visitato la mostra, il proprio concetto o un proprio pensiero attraverso simboli, immagini, parole…

Dalla necessità di veicolare e promuovere arte e fotografia come elementi culturali fondamentali della nostra cultura e bisognosi di riqualificazione L’associazione Luci & Ombre – Arti Visive Piacenza si fa portavoce di un messaggio che, già dal titolo “L’era del (non) tempo”, preannuncia una rottura nel tempo che non è più quel tempo vissuto appieno che abita troppo spesso la nostra memoria rispetto alla nostra esperienza, ma è il tempo che “non c’è” come provocazione al modo di vivere la vita ai nostri giorni in cui l’attenzione si esaurisce nei pochi secondi di un video di TikTok, dove il posto di lavoro spesso diventa stretto e pesante perché toglie troppo tempo a ciò che “conta davvero” (affetti, esperienze, passioni). Ma che, in fondo, è sempre quel tempo che non cambia mai: limitato per ciascuno di noi, inafferrabile, senza prezzo come ben espresso, assieme agli elementi Amore e Morte, nel film “Collateral Beauty” (Regia di David Frankel, 2016), ispirazione iniziale della tematica scelta.

Una tematica di interesse attuale e comunitario che si esprime nella declinazione di più di 90 opere esposte come una sorta di viaggio nel tempo non cronologico ma trasversale che tocca tanti aspetti ed emozioni in ciascun fruitore quanti sono le percezioni trasmesse e ricevute.

L’obiettivo è quello di portare chi visita alla mostra ad una riflessione sulla percezione del tempo che chiamiamo “nostro” ma non possediamo e che non ci resta fare altro che vivere, al meglio delle nostre possibilità, in un sistema in cui il tempo è condizionato da molteplici fattori esterni e, al tempo stesso, condiziona le nostre scelte.

Giovanni Crotti, curatore di contenuti artistici

“ Sessanta artisti su un quadrante orario di sessanta secondi o sessanta minuti: perché gli organizzatori – e sono grato di poterne scrivere e dare un piccolo contributo – hanno individuato nella frantumazione dei canoni cui siamo abituati il tema di questa collettiva.

Se il tempo cronologico è la perfetta misurazione del fluire quotidiano, il (non) tempo è la lacerazione di questo elemento e quindi della convenzionale sicurezza che un minuto sia composto da 60 secondi e un’ora sia formata da 60 minuti.

Se gli artisti presenti – provenienti da tutta Italia e alcuni anche da Parigi e Corea del Sud – sono tutti artisti contemporanei, il (non) presente ci indica che non va fatto l’errore di considerare l’oggetto artistico qualcosa di lineare, che dietro l’evidente bi o tridimensionalità dell’opera d’arte, c’è il (non) tempo dell’immaginazione dell’artista (che non è tempo convenzionale perché non è esattamente misurabile), c’è il (non) tempo della creazione (che non è tempo convenzionale perché è tempo sospeso nel duello tra l’artista e la materia artistica che deve plasmare, sia in senso reale che figurato). E infine, c’è il (non) tempo dell’azione, ovvero dell’esposizione davanti ai nostri occhi dell’opera che è (non) tempo perché è la somma delle infinite emozioni di ciascuno di noi, delle nostre reazioni, della nostra empatia verso il colore, la materia, lo sguardo, il soggetto raffigurato, il modo in cui tutto questo trova incastro davanti ai nostri occhi e i nostri sensi.“

INFORMAZIONI

Dal 16 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 allo Spazio Mostre – Palazzo Farnese. Strada della Cittadella, 29 Piacenza (PC)

INAUGURAZIONE: sabato 16 dicembre alle ore 17:00

ORARI: lunedì chiuso – martedì / mercoledì / giovedì dalle 10:00 alle 13:00 – dalle 15:00 alle 18:00 – venerdì / sabato / domenica dalle 10:00 alle 18:00 orario continuato.

Aperture straordinarie: dalle 19:00 alle 22:00 venerdì 29 dicembre e venerdì 5 gennaio.

Gli orari subiscono variazioni in relazione alle festività natalizie.

Invitiamo a visitare il sito web www.lucieombrepiacenza.it per rimanere aggiornati e scoprire il programma eventi della mostra.

Ingresso libero e gratuito.

GLI APPUNTAMENTI

– SABATO 16 DICEMBRE ORE 17:00 INAUGURAZIONE con brindisi e interventi dell’assessore alla Cultura Christian Fiazza, del Presidente dell’Associazione Luci & Ombre – Arti Visive Piacenza Maria Lisa Skarpa e del Vicepresidente Davide De Paoli, del curatore di contenuti d’arte Giovanni Crotti.

– SABATO 23 DICEMBRE ORE 10:30 E ORE 16:00 VISITE GUIDATE: un tour che accompagnerà i visitatori per approfondire tutte le opere esposte e i loro autori. Si offre la possibilità con preavviso di tre giorni di prenotare visite guidate in altri giorni/orari

– SABATO 30 DICEMBRE ORE 15:30 MODELLA IN MOSTRA: una modella poserà per l’evento fotografico a tema fashion all’interno dello spazio della mostra. Aperto a fotografi, il pubblico può assistere liberamente

– DOMENICA 7 GENNAIO ORE 16:00 Art talk: È TEMPO DI ARTE: un confronto su tematiche di valore e attualità nel settore dell’arte e della cultura a cura di alcuni ospiti esperti del settore a chiusura della mostra.