Una linea per raggiungere il lungo Po e le strutture sportive della zona, dal 7 marzo parte il progetto SportBus

Partirà dal prossimo 7 marzo, il nuovo servizio di trasporto pubblico denominato Sport Bus, che collegherà la città con i circoli sportivi che si trovano lungo il fiume Po, dando così risposta concreta alle richieste ed esigenze avanzate dai cittadini, in particolare i giovani e le famiglie che lamentavano una carenza di collegamenti con quella zona. Il servizio partirà in forma sperimentale, almeno fino alla fine del 2022, seguendo il periodo scolastico. Sarà attivo dal lunedì al venerdì con 5 corse, nella fascia pomeridiana, con partenza ogni ora dalle 15.10 alle 19.10, da piazza Sant’Antonino, per raggiungere il Lungo Po lungo la linea Stradone Farnese – Cheope – viale Dante – viale Patrioti – piazzale Marconi – piazza Cittadella – viale Risorgimento e, dal Lungo Po, in direzione contraria fino a Piazza Sant’Antonino. Il bus non avrà un numero dedicato ma sarà identificato con il nome Sport Bus.

“E’ una iniziativa che abbiamo pensato insieme a Tempi Agenzia e Seta – sottolinea il Sindaco Patrizia Barbieri – per rispondere alle esigenze di chi vuole raggiungere i circoli sportivi e il Lungo Po: i nuovi collegamenti sono stati programmati proprio con questa intenzione, costituendo nel contempo un altro modo per avvicinare la città al suo fiume”.

Ad illustrare la nuova linea è intervenuto in conferenza stampa l’Amministratore unico di Tempi Agenzia, Paolo Garetti, che ha sottolineato come per accedere al servizio sia possibile utilizzare i titoli di viaggio della zona urbana, rendendo l’uso della nuova linea di fatto gratuito per chi – come numerosi studenti – dispone di un abbonamento al trasporto pubblico.

Presente oltre all’Assessore alla Mobilità, Paolo Mancioppi, il Delegato provinciale CONI, Robert Gionelli, che ha sottolineato la valenza del servizio per rispondere in modo concreto a un’esigenza avvertita da tanto tempo dalle famiglie e dai giovani che devono raggiungere i circoli sportivi e il Lungo Po.