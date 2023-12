LIVE! Bakery Piacenza-Salerno: i biancorossi cercano la terza vittoria

Dodicesima giornata di campionato in Serie B (Girone A): la Bakery Piacenza ospita la Virtus Arechi Salerno. È a tutti gli effetti un match salvezza, con le due formazioni separate solamente da cinque punti in classifica. Piacenza è reduce dal doppio successo contro Lissone (in casa) e Sant’Antimo (in trasferta), mentre i campani non vincono dal 12 novembre contro Rieti. Inoltre, la Virtus ha subito una penalizzazione a causa del ritardo nel pagamento della rata integrativa per la stagione corrente, quindi nonostante le quattro vittorie (contro la capolista Fabo Montecatini, Lissone, Legnano e appunto Rieti) i punti in classifica sono solamente 5.

I quintetti

PIACENZA: Maglietti, Criconia, Wiltshire, Mastroianni, Besedic. All. Salvemini

SALERNO: Staselis, Capocotta, Arnaldo, Spizzichini, Kekovic. All. Sciutto

Arbitri: Marco Zuccolo di Pordenone e Marco Schiano Di Zenise di Trieste.

La cronaca

Primi quattro minuti senza canestri. Gioco da tre punti di Spizzichini: 0-3. La Bakery si sblocca con Mastroianni: 2-3. Staselis e Arnaldo mandano avanti 7-2 gli ospiti. Maglietti pareggia con 5 punti in fila. Kekovic, Staselis, Maglietti e Besedic a segno da tre: 13-13. Wiltshire, primo vantaggio Bakery: 15-14. Va in archivio il primo periodo: 18-18.

Mastroianni a bersaglio con tre canestri: 28-18. Wiltshire ci mette il carico: 30-18. Due palle perse consecutive per Piacenza, match spezzettato: 31-21. Primi punti per Soviero: 33-21. Bella serie di canestri al PalaBakery, il punteggio lievita: 35-27. Soviero e Criconia provano a dare una spallata al match, ma Staselis risponde con la bomba: 40-31. Kekovic segna a centro area, Soviero brucia la sirena: 46-35 dopo i primi venti minuti.