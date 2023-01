LIVE! Bakery Piacenza-Virtus Imola: 36-30 dopo i primi 20 minuti

I biancorossi se la vedranno con la Virtus Imola, una delle formazioni più in forma del girone. La squadra allenata da coach Marco Regazzi occupa il quarto posto in solitaria (record 9-5) ed è reduce da una serie di due vittorie consecutive (e più in generale quattro nelle ultime 5). La prima è arrivata in trasferta sul campo dei Tigers Romagna, mentre la seconda – roboante – in casa contro la Ristopro Fabriano, grazie alle prestazioni monumentali di Borislav Mladenov (22 punti e 18 rimbalzi) e Luca Galassi (23 punti e 8 assist). Insomma, un avversario veramente complicato.

Primo quarto

Mladenov e Berra sono i primi marcatori del match: 2-2. Imola prova a scappare con Milovanovic e Magagnoli, ma Piacenza risponde con Cecchetti e ancora il numero 18 Berra: 6-6. Due facili per Coltro a centro area: primo vantaggio Bakery sull’8-6. Gli attacchi la fanno da padrone: Imola rimette il naso avanti al giro di boa (11-12). Berra è completamente on fire: 10 punti in 7 minuti e Piacenza sul 16-12. Il quarto va in archivio con Piacenza in vantaggio 19-16.

Secondo quarto

Tripla di Aglio: Imola pareggia sul 19-19. Ma Angelucci risponde con la stessa moneta: 22-19. Di nuovo gli attacchi a scatenarsi: Piacenza trova il massimo vantaggio sul 26-21. Un paio di minuti senza canestri, si rimane sul 26-23 quando mancano 5 minuti al termine del primo tempo. Soliani di rapina tiene la Virtus a contatto: 28-25. I padroni di casa tentano di allungare di nuovo con El Agbani, ma gli ospiti rispondono con Galassi (8): 33-30. Una bomba di Berra – la terza del suo match – manda in archivio il primo tempo: 36-30.

Terzo periodo

Mladenov e Morara: Imola torna a -1 con due canestri consecutivi. Solo 6 punti complessivi nei primi quattro minuti del quarto: punteggio sul 37-35. Morara pareggia la partita dalla linea della carità, ma Berra riporta subito avanti Piacenza. Cecchetti allunga, Mladenov (10) pareggia: 46-46 e timeout per coach Del Re.