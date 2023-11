LIVE! Benfica-Gas Sales Piacenza ( 1-2): match chiave nel girone di Champions

Seconda giornata di Cev Champions League 2024 e per Gas Sales Daiko Piacenza trasferta in Portogallo: giovedì 30 novembre alle ore 21.30 (in diretta su Radio Sound) a Lisbona affronterà lo Sport Lisboa e Benfica nella seconda giornata della fase a gironi Pool C della Cev Volley Champions League 2024.

I sestetti

BENFICA: Lucas Gaspar, Da Silva, Oto Aleixo, Ventura Machado, Dos Santos, Eshenko, Casas (L). All. Matz

PIACENZA: Gironi, Brizard, Recine, Lucarelli, Simon, Ricci, Scanferla (L). All. Anastasi

Primo set

Primo punto Piacenza. Diagonale di Lucarelli e 2-0 Per la Gas Sales. Pallonetto di Lucarelli 3-1. A segno Gironi 4-2. Buona parallela di Lucas Gaspar 4-3 per Piacenza. Diagonale Recine 5-3. Pipe di Recine : 7-5 Piacenza. Allungo Biancorosso sul 8-5. Ace di Oto Aleixo 9-8 per Piacenza. Punto di Lucarelli: 10-8. Buon punto di Recine 11-9 per la Gas Sales. Pipe di Lucarelli: 12-10 Piacenza. Muro Piacenza 13-10. primo tempo di Simon: 14-11 Piacenza. Ottima diagonale di Lucarelli che trova il suo 5 punto personale e il 15-12 per Piacenza. Tocco di seconda di Brizard: 16-12. Diagonale Gironi: 17-12. Altro tocco di seconda di Brizard e 18-13 Piacenza. Altro punto di Lucarelli: 19-15 Piacenza. Recine cerca e trova un mani fuori 20-16. Errore in servizio per il Benfica che regala il 21-17 per Piacenza. Set point Piacenza. Lucarelli chiude il primo set: 25-21.

Secondo set

Subito Lucarelli a conquistare il primo punto del secondo set. Lucas Gaspar porta in vantaggio il Benfica: 2-1. Primo tempo di Ricci che porta Piacenza a meno uno: 3-2 . Due punti consecutivi di Brizard 6-5. Sorpasso Piacenza : 8-7. Pipe di Gironi: 9-8 Piacenza. Parità trovata dal Benfica 9-9. Contro sorpasso Benfica 10-9. Mani Out cercato e trovato da Simon 11-11. Diagonale Gaspar 12-11 Benfica. Muro Piacenza 12-12. Ace di Gironi e sorpasso Piacenza. Errore di Benfica 14-12 Piacenza. Primo tempo Simon 16-14 Piacenza. Ace Simon 17-14. Benfica torna a meno uno con un muro su Lucarelli 18-17. Errore Piacenza e parità trovata da Benfica. Sorpasso del Benfica. Primo tempo di Caneschi appena entrato 19-19. Primo tempo Simon che trova la parità 21-21. Gran muro di Piacenza: 22-21. Bruttissimo errore della difesa del Benfica che regala il 23-21 a Piacenza. Set point Piacenza. Errore in battuta del Benfica e Piacenza vince il secondo set: 25-23.

Terzo set

Inizia il terzo set. Subito una palla di prima del solito Simon e 1-0 Piacenza. Pareggio trovato dal Benfica. Sorpasso Benfica 2-1. Muro per Machado e 4-1 Benfica. Primo tempo Caneschi che accorcia sul 4-2. Inzio horror di Piacenza sotto 6-2. Torna a bersaglio Lucarelli con una diagonale 6-3 Benfica. Punto Gironi: 7-4. Ace Machado: 9-4 Benfica. Punto Simon: 10-6 Benfica. Altro primo tempo di Simon: 11-7. Pallonetto Lucarelli: 12-8. Errore Benfica: 12-9. Pipe Leal: 14-10. Muro di Leal che che accorcia le distanze: 14-11. Ace di Lucarelli: 14-12. Leal con un pallonetto porta Piacenza a meno 2 : 15-13 Benfica. Primo tempo di Simon: 17-15. Pipe Leal che accorcia sul Benfica: 18-16. Primo tempo Caneschi: 19-17. Punto Machado: 21-17. Punto Leal e meno uno per Piacenza: 21-20. Set point Benfica. Benfica vince il terzo set.

Quarto set