LIVE! Capo d’Orlando-Bakery Piacenza 48-44: Mack scatenato

La Bakery Piacenza di coach Federico Campanella viaggia in Sicilia per affrontare la Infodrive Capo d’Orlando nella decima giornata del girone verde di Serie A2. Ci sono solo due punti a dividere le formazioni in classifica, con i biancorossi a quota 6 e i biancazzurri a 4. I piacentini hanno vinto l’ultima contro Biella, mentre i siciliani hanno riposato a causa del rinvio chiesto da Pistoia (due giocatori in Nazionale).

ASCOLTA CAPO D’ORLANDO-BAKERY LIVE SU RADIOSOUND DALLE 12:00

Primo quarto (22-24)

Ci pensano Poser e Donzelli a scuotere le retine del PalaFantozzi nell’anticipo delle 12.00. L’equilibrio la fa da padrone per i primi 5 minuti: 9-8. Una fiammata di Lucarelli accompagnata da Raivio vale il primo +3 per i biancorossi. Reagiscono immediatamente i padroni di casa con Mack (6pts): 19-19. Il solito Raivio firma il finale di parziale. 22-24 dopo i primi 10 minuti.

Secondo quarto (42-39)

Morse e Bonacini costruiscono il massimo vantaggio biancorosso sul 25-30. Antisportivo a Lucarelli, Poser firma il -2. Tantissimi falli, la partita si incattivisce. Poser torna in lunetta per impattare a quota 36. Liberi di Vecerina per il +4 dei siciliani. La tripla di Daniel Donzelli (7) fa tornare la Bakery a -1. Correzione volante di Mack che manda in archivio il primo tempo. 42-39.