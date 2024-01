LIVE! Catania-Gas Sales Piacenza, biancorossi contro l’ultima della classica. Diretta su Radio Sound dalle 16:00

Dopo aver sbancato Ankara in Champions League, Gas Sales Piacenza si rituffa in campionato per la terza giornata di ritorno al PalaCatania dove affronterà la Farmitalia Catania, ultima in classifica. Arbitri Alessandro Rossi e Dominga Lot.

I possibili sestetti

CATANIA: Buchegger, Orduna, Massari, Randazzo, Bossi, Masulovic, Cavaccini (L). All. Silva

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarelli, Recine, Alonso, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi