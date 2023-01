LIVE! FeralpiSalò-Piacenza: giocano Cesarini e Morra, si parte alle 17:30

Due successi consecutivi all’inizio del girone di Scazzola rilanciano il Piacenza e riaprono i giochi per la salvezza diretta. Il primo obbiettivo, quello di allontanarsi dall’ultimo posto, sembra più alla portata degli uomini in biancorosso che ora hanno 4 punti di vantaggio sul fanalino di coda Triestina. Le vittorie con Pergolettese e Virtus Verona hanno anche riaperto al Piacenza una strada che fino a pochi giorni fa sembrava sbarrata: quella che porta anche ad evitare i play out.

Le formazioni ufficiali di Feralpisalò-Piacenza

FERALPI (4-3-1-2): Pizzignacco; Tonetto, Bacchetti, Legati, Bergonzi; Zennaro, Balestrero, Hergheligiu; Voltan; Siligardi, Pittarello. All. Vecchi

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Nava, Cosenza, Accardi; Munari, Suljic, Chierico, Palazzolo, Rizza; Cesarini, Morra. All. Scazzola