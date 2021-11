LIVE! Fidelis Andria-Piacenza 1-0: è iniziata la ripresa

I biancorossi scendono in campo alle 14.30 per raggiungere la semifinale. Dopo aver eliminato Reggiana, Mantova e Modena, la squadra di Scazzola vuole superare anche la Fidelis Andria. Diretta su RadioSound.

ASCOLTA FIDELIS ANDRIA-PIACENZA SU RADIOSOUND

La cronaca del match

60′ Fuori Raicevic e Burgio, dentro Dubickas e Gonzi

59′ Palla di Bolognese per Alberti a centro area,

57′ Ci prova Di Piazza dal limite dell’area con il mancino: palla altissima

54′ Fuori Bubas, dentro Di Piazza

50′ Il Piacenza ci sta provando, ma la manovra scorre veramente lenta. Ci sono poche idee

46′ Iniziata la ripresa

La cronaca del primo tempo

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO: 1-0 per i padroni di casa grazie al gol di Bubas

40′ Ammonito Tafa tra le file del Piacenza e Bonavolontà in quelle della Fidelis

35′ Ci prova Parisi dal limite dell’area: palla alle stelle

33′ Vandelli si addormenta e rischia la frittata sulla pressione di Rabbi, ma fortunatamente per il portiere dei pugliesi il rinvio non trova il rimpallo dell’attaccante

30′ Casoli stringe verso il centro del campo, arriva al limite dell’area e spara di sinistro: palla alta, ma in campo c’è solo l’Andria

28′ ALBERTI SFIORA IL PALO! Ancora un lancio verticale nella zona tra Codromaz e Tafa, volata di Alberti in profondità, sinistro incrociato e palla larga di un soffio

25′ GOL DELLA FIDELIS! Palla persa da Corbari sulla trequarti offensiva, lancio verticale di Bolognese, gran fuga di Bubas che si lascia alle spalle i due difensori e batte Libertazzi con un destro morbidissimo. Quarto gol in coppa per l’argentino. 1-0

20′ I biancorossi faticano a costruire sulla pressione dei federiciani

15′ CHE OCCASIONE PER BUBAS! Palla in verticale di Carullo, uscita avventata di Libertazzi che tocca con il petto, la palla sorpassa il portiere ex Fiorenzuola e l’attaccante argentino la mette fuori di un soffio sulla pressione di Simonetti

10′ C’è grande pressione in campo, nessuna delle due squadre vuol fare giocare l’avversaria

4′ Punizione di Bobb dai 25 metri: palla larga

3′ Grandissimo ritmo in avvio: le formazioni giocano a viso aperto

1′ Si parte al “degli UIivi” di Andria

Squadre in campo per ultimare il riscaldamento: alle 14.30 si parte

I tifosi del Piacenza al “Degli Ulivi”

Le formazioni ufficiali

Fidelis Andria (3-5-2): Vandelli; Lacassia, Venturini, Sabatino; Casoli, Dipinto, Bonavolontà, Bolognese, Carullo; Alberti, Bubas. All. Ginestra

Piacenza (3-5-2): Libertazzi; Tafa, Codromaz, Simonetti; Parisi, Bobb, Corbari, De Grazia, Burgio; Rabbi, Raicevic. All. Scazzola