LIVE! Fiorenzuola-FeralpiSalò 0-1: vantaggio di Hergheligiu

Dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre (con due gol segnati e ben 7 subiti), il Fiorenzuola, davanti al proprio pubblico, tenta di chiudere l’anno in bellezza contro la FeralpiSalò. Un compito più che mai complicato per i rossoneri, che stanno arrancando con due vittorie nelle ultime 7 e affrontano una delle squadre più forti di tutto il girone A di Serie C.

La Feralpi di mister Stefano Vecchi (ex giocatore del Fiorenzuola tra il 1993 il 1997 con 132 presenze), oltre al quarto posto in classifica a -3 dal Padova secondo, è la squadra con il secondo miglior attacco (33 gol) e la terza miglior difesa del girone (15 gol subiti in 19 giornate). Inoltre, può contare sulla coppia-gol Luppi-Miracoli (14 gol in due) e su un ritmo devastante in trasferta: quasi 2 punti di media a partita (17pts in 9 partite).

Ultimo turno: Giana Erminio-Fiorenzuola, 1-1 (reti di Nelli e Palazzolo)

Ultimo turno: Renate-Feralpi, 1-0 (rete di Maistrello)

All’andata finì… 1-2 per il Fiorenzuola con reti di Miracoli, Mamona e Nelli.

Cronaca

28′ Feralpi indemoniata! Gli ospiti stanno dominando la partita

21′ GOL DELLA FERALPI! Transizione veloce dei Leoni del Garda, Di Molfetta scappa via sulla destra, cross basso a centro area e tap-in facile-facile per Denis Hergheligiu

19′ Ci prova Ferri su punizione: palla altissima sopra la barriera

15′ La Feralpi sta togliendo il fiato al Fiorenzuola: i rossoneri fanno veramente fatica a giocare

12′ Ci prova Di Molfetta da fuori area con il destro: palla alta di poco

8′ GOL ANNULLATO A SIMONE GUERRA! Punizione battuta da Davide Di Molfetta, grande anticipo di Guerra sul primo palo, Battaiola superato ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco

7′ Fallo di Guglieri ai danni di Salines: punizione dalla sinistra per la Feralpi

3′ Grande personalità della Feralpi, che comanda la manovra

1′ Iniziata al “Comunale” di Fiorenzuoa

Formazioni

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Ferri, Varoli, Guglieri; Nelli, Fiorini, Palmieri; Mamona, Tommasini, Bruschi. All. Tabbiani

Feralpi (4-3-1-2): Liverani; Salines, Legati, Bacchetti, Corrado; Guidetti, Carraro, Hergheligiu; Corradi; Spagnoli, Guerra. All. Vecchi