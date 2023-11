LIVE! Gas Sales Piacenza-Ankara: l’esordio in Champions dei biancorossi

Storico debutto in Champions League per Gas Sales Piacenza contro l’Halkbank Ankara nella prima giornata della fase a gironi Pool C della Champions League 2024. Pool che vede impegnata anche Berlin Recycling Volleys e Sport Lisboa e Benfica. Si gioca alle ore 20:00.

I possibili sestetti

PIACENZA: Gironi, Brizard, Caneschi, Simon, Leal, Lucarelli, Scanferla (L). All. Anastasi

ANKARA: Nimir, Ma’a, Ulu e Uzunkol, Ngapeth, Lagumdžija, Done (L). All. Kovac