LIVE! Gas Sales Piacenza-Benfica 2-0, servono altri tre punti in Champions League

Quarta giornata, prima di ritorno, di Cev Champions League 2024 e per Gas Sales Piacenza ultimo impegno casalingo della fase a gironi Pool C. Stasera alle ore 20.30 (gara trasmessa Radio Sound) al PalabancaSport affronterà lo Sport Lisboa e Benfica formazione che nella gara d’andata è stata sconfitta per 3-1.

I possibili sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Recine, Lucarelli, Alonso, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi

BENFICA: Banderò, Da Silva, Oto Aleixo, Ventura Machado, Dos Santos, Eshenko, Casas (L). All. Matz

La partita

Primo set:

Iniziata al Palabanca. Si parte punto a punto 3-3. Machado spara out dal servizio e Piacenza si porta 4-3. Primo tempo di Alonso 6-5. Super pipe di Machado 6-6. Mani out di Romanò 7-6. Errore di Lucarelli e primo vantaggio ospite: 7-8. Pipe di Lucarelli 9-9. Benfica allunga 9-11 con Oto Aleixo. Super diagonale di Banderò 10-12. Ancora l’opposto ospite 10-13 e Anastasi chiama timeout. Entra Gironi esce Romanò. Diagonale di Banderò 11-14. Entra benissimo Gironi 13-15. Benfica arriva avanti al 16esimo punto (13-16).

Invasione Piacenza 13-17. Primo tempo di Caneschi 14-17. Parallela di Machado 14-18. Primo tempo di Dos Santos 15-19. Bel punto di Recine 16-19. Muro importantissimo di Brizard 17-19 e timeout ospite. Altro muro decisivo, questa volta di Alonso 18-19. Terzo muro consecutivo di Piacenza con Recine 19-19. Gironi sbaglia il servizio 19-20, ma è stato ottimo il suo turno al servizio. Primo tempo di Alonso 20-20. Ace di Checco Recine e sorpasso Piacenza 21-20. Controsorpasso Benfica 21-22 con Banderò 21-22. Errore di Gironi 21-23. Diagonale di Gironi 22-23. Entra Simon per il servizio. Banderò chiude il colpo 22-24. Lucarelli a segno 24-24! Si prosegue punto a punto 27-27. Gironi serve molto bene e Alonso porta avanti Piacenza 29-28. Ace di Gironi 30-28!

Secondo set:

Si comincia ancora con grande equilibrio 4-4. Bellissima battuta di Recine, poi free ball di Alonso 5-4. Invasione Benfica: 6-4. Errore in palleggio per Benfica e Piacenza scappa 7-4. Errore di Recine 8-7. Lucarelli attacca con il muro a tre 9-7. Free ball di Gironi 10-7 timeout per Benfica. Altro errore in attacco per i portoghesi 11-7. Primo tempo di Caneschi 12-8. Muro di Recine 14-9! Diagonale di Gironi dopo una copertura con i piedi di Brizard 15-10. Grandissimo punto di Lucarelli 18-12. Piccolo break ospite 19-16. Muro di Caneschi su Machado 20-16. Mani out di Banderò 21-18. Ace di Banderò 21-19. Anastasi chiama timeout. Punto di Machado 22-20. Giocata d’esperienza di Brizard 23-20. Alonso mura Banderò 24-21. Brizard chiude il set 25-21 e Piacenza si porta sul 2-0!

Terzo set:

Piacenza inizia benissimo con Gironi in giornata positiva. Errore di Banderò 7-4. Ace di Dos Santos 7-7. Gironi con il muro a uno 8-7. Pipe di Lucarelli 9-8. Oto Aleixo 9-10 sorpasso Benfica. Controbreak di Piacenza. Ace di Gironi 12-10. Si prosegue punto a punto 14-14.