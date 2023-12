LIVE! Gas Sales Piacenza-Berlino: match decisivo nel girone dei biancorossi

Per la terza giornata della fase a gironi Pool C della Cev Volley Champions League 2024 Gas Sales Piacenza affronta mercoledì 13 dicembre alle 20.30 (gara in diretta su Radio Sound) al PalabancaSport Berlin Recycling Volleys. La Pool C vede impegnata anche l’Halkbank Ankara e Sport Lisboa e Benfica.

I possibili sestetti

PIACENZA: Romanò, Brizard, Recine, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

BERLINO: Sotola, Tille, Carle, Schott, Tammemaa, Stalekar, Tsuiki (L). All. Banks