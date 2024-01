La Gas Sales si arrende al tie break, Milano vola alle Final Four di Coppa Italia. Anastasi: “Tanto rammarico. I cambi? farne tanti non è mai un buon segnale”

Un’eliminazione che fa male, perché la Gas Sales Blue Energy non potrà difendere alla Final Four di Coppa Italia il trofeo conquistato lo scorso anno e perché la squadra di Anastasi è andata vicinissima a staccare quel pass: Milano ha annullato infatti ben 6 match ball a Brizard e compagni.

Milano sfrutta un miglior servizio ed un’ottima prova difensiva e vince il primo set in rimonta. Anastasi chiama in panchina uno spento Romanò, al suo posto l’ottimo Gironi che, assieme a Lucarelli, tiene in piedi i sogni di Piacenza. I biancorossi vanno per due volte sotto, ma per due volte ritrovano la parità, sorretti dal pubblico amico. Nel tie break decisivo il solito Ishikawa, il più prolifico dei suoi con 21 punti. Piacenza scivola proprio sul più bello e deve fare Mea Culpa per aver sprecato ben 6 palloni per vincere la gara.

Piacenza e Milano si affronteranno anche sabato, alle ore 18:00, per la seconda giornata di ritorno di campionato.

Anastasi: “Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. I cambi? Farne tanti non è mai un bel segnale”

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Recine, Lucarelli, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi

MILANO: Reggers, Porro, Piano, Loser, Ishikawa, Kaziyski, Catania (L). All. Piazza

Primo set

Parte avanti Piacenza con Recine. Brizard attacca direttamente out 1-1. Invasione di Milano dopo grandi difese di Brizard e Scanferla 4-2. Primo tempo di Edoardo Caneschi: Piacenza avanti 6-4. I locali avanzano 8-4, Piazza chiama timeout. Ace di Porro 8-6. Out Reggers 10-6. Contro-break di Milano 10-9. Ace di Ishikawa (già il secondo ace dei lombardi) 10-10. Muro di Loser su Romanò e Milano sorpassa Piacenza (10-11). Anastasi sostituisce Romanò con Gironi. Altro ace di Ishikawa 10-12 e c’è timeout per Piacenza. Allungo di Milano 12-15. Lucarelli in parallela 14-18. Errore di Brizard al servizio 14-19. Muro di Loser 14-20, non passa Gironi. Lucarelli è l’unico che riesce ad avere un minimo di continuità 15-20. Errore al servizio di Piacenza con Lucarelli (ben 6 di Piacenza in questo fondamentale). Altro punto di Ishikawa 15-22. Ace di Porro 15-23. Errore di Gironi 15-24, Piacenza non è in partita in questo parziale. Milano chiude il primo set con un netto 16-25. La Powervolley ha sfruttato un miglior servizio ed un’ottima prova in difesa. Piacenza deve fare mea culpa per essere stata avanti 10-6, salvo poi essere superata dagli ospiti ed essere uscita dalla partita nella parte finale del set.

Secondo set

Milano conduce 3-1. La formazione di Piazza allunga sul 7-2, Piacenza in grande difficoltà. Ace di Reggers 3-9! Muro di Simon 5-9. Lucarelli accorcia di nuovo 6-9. Errore di Reggers 7-9. Errore di Reggers 8-9. Perfetta parità 9-9. Errore Kaziynski direttamente out 10-10. Gironi sigla il sorpasso biancorosso, superando il muro a tre avversario 11-10: Piazza chiama timeout. Grande attacco di Gironi 12-10! Ace di Brizard 13-10 (parziale di 10-1 per i locali)! Muro di Ishikawa 13-12. Altro punto di Gironi, sempre attento in attacco 14-12. Grande pipe di Lucarelli 15-12. Pallonetto dalla seconda linea di Lucarelli 16-13. Diagonale di Gironi 17-14. Ace di Gironi 18-14 (sesto punto personale per il biancorosso)! Free ball di Caneschi 19-15. Primo tempo di Caneschi 20-17. Invasione a muro di Milano e Piacenza avanza 21-18. Grande diagonale di Gironi 22-18. Ace di Brizard 23-18! Piacenza rimette le cose a posto grazie a 3 ace ed un Gironi scatenato con ben 7 punti. Il set si chiude 25-20.

Terzo set

Piacenza avanti 8-6, Piacenza ha un sestetto sperimentale con Gironi e Andringa in campo contemporaneamente. Ace di Porro 8-8. Gironi chiude un punto lunghissimo 10-9. A bersaglio Kaziynski in diagonale 11-11. Kaziynsky passa con il mani out 11-12, sorpasso Milano. Errore di 11-13. Reggers a segno 12-15. Secondo punto consecutivo di Reggers 13-16. Gironi risponde 14-16. Milano avanza sul 18-14 ed Anastasi chiama timeout. Mani out di Lucarelli 15-19. Entra Romanò al servizio, ma Reggers è ancora decisivo 15-20. Errore di Lucarelli 15-21. Errore di Ishikawa 16-21. Pipe di Ishikawa 16-22. Mani out di Lucarelli 18-22. Invasione di Milano 19-22. Errore di Kaziynski, 20-23. Ace di Simon 21-23! Errore di Simon 21-24. Muro di Piano che mette fine al terzo set, lo vince Milano 25-21.

Quarto set

Piacenza si aggrappa a Gironi, l’unico attaccante che attacca con regolarità. Milano avanti 9-7. Altro punto devastante di Ishikawa. Grandissimo ace di Porro, al suo quarto ace della serata (il settimo per Milano): 9-11. Lucarelli in pallonetto 10-11. Pallonetto di Loser 10-12. Simon con un grande primo tempo 11-12. Muro di Piacenza con Recine 12-12. Si gioca punto a punto, a segno Recine 13-13. Punto spettacolare di Recine per il sorpasso di Piacenza 14-13. Due primi tempi di Alonso 16-16. Errore di Brizard 17-18. Errore di Porro 18-18. Pipe di Lucarelli 19-18! Muro di Simon 20-18! Ace di Lucarelli 21-18, settimo ace del match per i biancorossi. Gironi passa ancora 22-19. Pipe di Lucarelli 23-20. Set point per Piacenza 24-21. Piacenza vince il set 25-22, sarà tiebreak!

Tie break

Errore di Alonso e Milano è avanti 4-3. Murata fondamentale di Checco Recine 5-4. Errore al servizio di Gironi 5-5. Pipe spinta di Lucarelli 6-5. Kaziynski mette fuori causa Recine 6-6. Attacco di seconda intenzione di Porro 6-7. Lucarelli impatta 7-7. Ishikawa buca il muro di Piacenza 7-8. Controattacco di Ishikawa 7-9. Ace di Brizard 9-9. Muro di Simon 10-9! Out Brizard 10-10. Primo tempo di Loser 10-11. Lucarelli passa con il muro a due 11-11. Recine attacca out 11-12. Errore grossolano di Simon 11-13. Errore di Ishikawa al servizio 12-13. Primo tempo di Loser e match point per Milano 12-14. Recine annulla il primo match point 13-14. Muro out di Reggers e 14-14! Muro a tre e Recine dice di no a Kaziynsky 15-14, ora il match point è di Piacenza! Errore di Gironi 15-15. Lucarelli riporta avanti Piacenza 16-15. Nuova parità 16-16. Recine è glaciale 17-16, terzo match ball per Piacenza. Mani out di Reggers 17-17. Primo tempo di Simon 18-17. Passa Ishikawa 18-18. Reggers spara out 19-18, quinto match ball per Piacenza. Reggers va a bersaglio in palleggio… 19-19. Milano ha annullato sei palle match. Muro di Piano e Milano va avanti 20-21 match ball per i lombardi. Milano vince 22-20 e vola alle final four di Coppa Italia.