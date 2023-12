LIVE! Gas Sales Piacenza-Verona: i biancorossi vogliono una vittoria

Ottava giornata del campionato di SuperLega Credem Banca e Gas Sales Piacenza, dopo due gare giocate in trasferta, torna protagonista domani, domenica 3 dicembre, (ore 20.30 diretta su Radio Sound nel programma Stadio Sound) al PalabancaSport, avversaria Rana Verona.

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Gironi, Brizard, Andringa, Lucarelli, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi

VERONA: Zingel, Spirito, Sani, Mozic, Grozdanov, D’Amico, Dzavoronok (L). All. Stoytchev

Primo set

Incomincia la partita e primo punto per Lucarelli. Parità trovata dal Verona. Primo tempo di Simon e 2-1 Piacenza. Gironi cerca e trova il tocco del muro e porta il parziale sul 4-2. Muro dei Biancorossi: 5-2. Pipe di Andringa: 6-3. Ace di Brizard: 8-3 Piacenza. Buon punto di Lucarelli: 9-4 Per la formazione di casa. Ancora Gironi che trova il 10-4 per il Piacenza. Punto di Simon che porta il Piacenza a cinque distanze dal Verona: 12-7. Primo punto in muro del Verona: 12-9. Ancora Andringa: 13-9 Piacenza. Punto Gironi e 14-10 per i Biancorossi. Tocco del muro di Verona e palla fuori: 15-11. Altro ace di Brizard che trova il 16-11. Grandissimo muro a tre di Piacenza e 17-11 Piacenza. Errore in battuta per Zingel che regala il 18-12 a Piacenza. Muro di Sani e 18-14 Piacenza. Altro muro di Verona che prova a riavvicinarsi alla formazione di casa: 18-16. Verona si porta a meno uno grazie ad un ottimo muro di Grozdanov. Altro muro di Grozdanov che trova la parità per la formazione ospite: 18-18. Pallonetto di Andringa che ritrova il vantaggio per Piacenza: 19-18. Ace di Sani e vantaggio Verona: 19-20. Primo tempo Simon che porta Piacenza a meno uno: 21-20. Parità trovata da Piacenza grazie al solito Simon: 21-21. Punto di Grozdanov e 22-21 Verona. Muro di Zinger e doppio vantaggio Verona: 23-21. Tocco di seconda di Brizarde 23-22. Ancora Dzavoronok e 24-22 Verona. Muro di Simon che rimette in partita Piacenza: 24-23 Verona. Errore di Dzavoronok e parità trovata da Piacenza: 24-24.