LIVE! Herons Montecatini-Bakery Piacenza, inizia il girone di ritorno. Diretta su Radio Sound dalle 18:00

Domenica 14 gennaio, ore 18, la Bakery sarà di scena al PalaTerme di Montecatini Terme per affrontare gli Herons. Squadra prima in classifica con 26 punti seppur in coabitazione con la Libertas Livorno.

Il tabellino

HERONS MONTECATINI: Natali, Carpanzano, Giancarli, Chiera, Benites, Sgobba, Arrigoni, Longo, Lorenzi, Lorenzetti, Rattazzi, Dell’Uomo. All. Barsotti

BAKERY PIACENZA: Besedic, Mastroianni, Maglietti, Wiltshire, Soviero, Molinari, Barattieri, Civetti, Alberici, Criconia, Manenti, El Agbani. All. Salvemini