LIVE! Modena-Gas Sales Piacenza: big match al PalaPanini

La Gas Sales Piacenza scende in campo nel giorno di Santo Stefano contro Valsa Group Modena. Diretta alle ore 18:00 su Radio Sound. I biancorossi hanno perso 3-2 con Civitanova nell’ultima di regular season, ma in Champions League hanno regolato Benfica per 3-0 e sono saliti al comando del girone C.

Modena, nonostante la vittoria della Coppa Cev un anno fa, quest’anno non è impegnata nelle coppe e può concentrarsi unicamente sul campionato. I ragazzi di Petrella (ex vice di Lorenzetti e Trento e arrivato al posto di Giani, ndr) non sono partiti bene, ma nelle ultime quattro hanno infilato 4 vittorie battendo anche la seconda forza del torneo (Trento, ndr). Una formazione senza il talento di Piacenza ma che nell’inferno del PalaPanini riesce a trovare una spinta speciale.

I sestetti

MODENA: Sapozhkov, Bruno, Juantorena, Rinaldi, Sanguinetti, Stankovic, Federici (L). All. Petrella

In panchina: Boninfante, Stancovic, Pinalli, Gollini, Singhiolfi, Davyskiba

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarelli, Recine, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi

Hoffer, Gironi, Alonso, Andringa, Dias

Il primo set

Parte avanti Piacenza con un ace di Simon, poi Modena prova a ricucire 2-4. A bersaglio Romanò 2-5. Grande salvataggio di Piacenza, poi Romanò sbaglia da posto 2 (4-5). Rinaldi ottiene la parità 5-6. Tocco di seconda con Brizard 5-7. Due punti consecutivi di Juantorena 7-7. Diagonale di Romanò e Piacenza torna avanti 8-9. Piacenza mantiene il vantaggio 9-10. Errore di Bruno e Piacenza allunga 9-11. Terzo punto di Rinaldi 10-11. Ace di Sapozhkov 11-11. Muro di Piacenza su Rinaldi 11-13. Errore di Stankovic 11-14. Bruno mura Lucarelli 15-15. Piacenza conduce 15-16. Sanguinetti risponde a Lucarelli 17-17. Simon allunga 17-18. Pipe di Lucarelli 17-19!