LIVE! Padova-Piacenza: i biancorossi provano il colpaccio in trasferta

Ultime 5 tappe di campionato per il Piacenza: l’obiettivo è sempre lo stesso, centrare i play off con il miglior piazzamento possibile. Dopo la sconfitta nel derby con il Fiorenzuola al “Garilli”, che di fatto rimarrà nella storia come la prima vittoria dei rossoneri nella stracittadina tra i professionisti, i biancorossi tenteranno di ritrovare l’entusiasmo, mettendo i bastoni tra le ruote al Padova.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Tintori, Parisi, Cosenza, Nava, Giordano, Munari, Castiglia, Suljic, Gonzi, Dubickas, Cesarini. All. Scazzola