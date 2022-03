LIVE! Piacenza-Pro Vercelli: biancorossi in campo dalle 14.30

Inizia la volata finale del campionato. Otto partite che vanno interpretate come otto finali, perché decisive. Il Piacenza vuole tagliare il traguardo centrando un piazzamento che gli garantisca l’accesso ai playoff. Per farlo i ragazzi di Scazzola dovranno ripetere in quest’ultimo spicchio di stagione la grande prova d’orgoglio che ha permesso loro di avere ragione persino di una squadra di categoria superiore come il Sudtirol. La prima tappa si chiama Pro Vercelli ed è la formazione che precede i biancorossi in classifica

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Tintori; Parisi, Nava, Marchi, Giordano; Munari, Castiglia, Suljic, Gonzi; Rabbi, Cesarini. All. Scazzola