LIVE! Piacenza-Pro Vercelli: la prima di Scazzola in Coppa Italia. Si gioca alle 18:00

Sono stati due giorni particolarmente convulsi in casa Piacenza calcio. Prima la batosta contro il Sangiuliano City, quindi l’esonero di Scalise e il ritorno di Cristiano Scazzola in coppia con Luca Matteassi. I biancorossi hanno cambiato faccia, ma ora servono i risultati. Il primo turno di Coppa Italia può essere la partita giusta per inaugurare questo secondo ciclo del mister ligure. Si gioca al “Garilli” alle ore 18:00. Il Piace arriva al match con una serie negativa di 4 sconfitte e due pareggi (la prima e unica vittoria stagionale è arrivata il 30 luglio in amichevole contro la Pergolettese), ma non la Pro non naviga in acque più sicure: 5 punti in campionato frutto di 2 pareggi e una vittoria (con 3 sconfitte). Sarà un match sicuramente equilibrato, perché entrambe devono sfruttare l’occasione per trovare una vittoria scacciacrisi.