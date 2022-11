Abbandonate solo per un attimo le fatiche del campionato, il Piacenza si tuffa di nuovo in Coppa Italia Serie C per il secondo turno della competizione. Dopo la vittoria sulla Pro Vercelli targata un mese fa, i biancorossi ospitano il Sangiuliano City. Si gioca alle 14:30 allo stadio Garilli di Piacenza. Chi vince, affronta una la Juventus Next Gen.

