LIVE! Piacenza-Triestina: i biancorossi vogliono ripartire. Si gioca alle 18:00

Dopo due sconfitte consecutive (contro Juve U23 e Pro Sesto, subendo 6 gol), il Piacenza vuole immediatamente ripartire. I biancorossi di Scazzola, al nono posto con 35 punti, se la vedranno con una Triestina in gran forma: gli alabardati hanno vinto le ultime due (una contro il Fiorenzuola) e si sono presi la quinta posizione in classifica.

Affrontiamo sicuramente un avversario di livello, reduce da due vittorie consecutive, ma come sottolineo sempre dobbiamo concentrarci su di noi, far tesoro di quanto è mancato nelle ultime due partite e provare a migliorarlo. Dovremo disputare una partita con grande attenzione, provando a far risultato. Sono convinto che faremo un’ottima partita”.