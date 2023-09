LIVE! Pro Sesto-Fiorenzuola: i rossoneri cercano i primi 3 punti. Diretta e aggiornamenti domenica dalle 18:30

È già tempo di seconda giornata nel girone A di Serie C. Il Fiorenzuola calcio di mister Bonatti, dopo la sconfitta casalinga contro il Renate, viaggia a Sesto San Giovanni per affrontare la Pro Sesto: calcio d’inizio domenica pomeriggio alle ore 18:30. I rossoneri, come detto sopra, sono reduci dal KO casalingo di lunedì, ma la prestazione è stata incoraggiante, soprattutto nel secondo tempo. I lombardi, invece, hanno iniziato nel peggiore dei modi, subendo un rotondo 5-2 dalla Pergolettese di mister Matteo Abbate.

Per entrambe le squadre, quindi, quella di domenica sarà un’occasione per trovare i primi tre punti stagionali. Segui la partita in diretta su Radio Sound.