LIVE! Reggiana-Fiorenzuola: diretta e aggiornamenti dalle 21:00

Turno infrasettimanale in Serie C e gara da bollino rosso per il Fiorenzuola che stasera affronta in trasferta la capolista Reggiana (fischio d’inizio ore 21). I rossoneri attraversano il momento più complicato dall’inizio della stagione, certificato dalle cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Se il successo ottenuto a Lucca aveva indotto a pensare di aver superato il periodo negativo, il brutto scivolone di sabato scorso al Pavesi davanti all’Imolese ha riacceso il campanello di allarme per la squadra di Tabbiani – che resta comunque al momento in piena zona playoff – apparsa nelle ultime uscite ben lontana dai livelli espressi nella prima parte di stagione.