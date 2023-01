LIVE! Senigallia-Bakery Piacenza: diretta e aggiornamenti dalle 18:00

Inizia il girone di ritorno! Dopo 15 partite molto intense – anche se in realtà la classifica ne conta 14 per via dell’esclusione della pallacanestro Firenze – il campionato della Bakery Piacenza riparte da una trasferta. I biancorossi di coach Marco Del Re, reduci dal successo scaccia-crisi contro la Virtus Imola, viaggiano verso Senigallia per affrontare la Goldengas. In classifica le due formazioni sono separate da appena due punti. Piacenza è tornata a sorridere dopo quattro KO consecutivi e ora viaggia al quinto posto insieme a Ozzano, Virtus Imola e Ancona: record 8-6. I marchigiani, invece, hanno trovato solo una vittoria nelle ultime 7 e sono scivolati al decimo posto (7-7).

Il match d’andata finì 81-64 per la Bakery, ma da quel giorno – 2 ottobre – sono cambiate tante cose. Senigallia ha riabbracciato la guardia Filippo Giannini, già presente nel roster un anno fa, mentre Piacenza ha sopperito agli infortuni di Livelli e Visentin con l’acquisto di Lorenzo Passoni e Marco Venuto.