LIVE! Renate-Fiorenzuola 0-0: Mastroianni mette paura a Albertoni

Il Fiorenzuola arriva da due risultati utili consecutivi: il pareggio con il Seregno e la vittoria con la Pro Sesto. Il quindicesimo posto, ad oggi, garantirebbe la salvezza, però guai a fare calcoli. Il Renate è terzo in classifica ed è reduce due vittorie consecutive contro gli stessi avversari del Fiorenzuola.

Inoltre, i lombardi hanno perso una sola volta in casa (stadio “Città di Meda”), accumulando 28 punti sui 33 a disposizione. Il Fiorenzuola invece ha messo a segno ben 4 vittorie in trasferta, portando a casa un totale di 15 punti.

La cronaca

53′ Buon ritmo in questa ripresa

48′ OCCASIONE FIORENZUOLA! Dimarco la mette in mezzo dalla sinistra, Mastroianni anticipa tutti di testa, la palla finisce alta. Primo squillo dei rossoneri

46′ Si riparte! Secondo tempo

Primo tempo

46′ Termina 0-0 il primo tempo al Città di Meda

45′ Un minuto di recupero

44′ OCCASIONE RENATE! Gavioli sbuccia la conclusione, Piscopo tenta la girata di prima intenzione, la palla finisce larga di poco

40′ Ottima partita di Cavalli finora: preciso e attento

34′ Entriamo velocemente negli ultimi 15 minuti di un primo tempo molto opaco

29′ Ci prova Maistrello su cross di Gavioli: palla larga

24′ Ammonito Ermacora tra le file del Renate

17′ OCCASIONE RENATE! Pennellata di Ranieri a centro area, spizzicata di Piscopo, palla larga di poco

12′ OCCASIONE RENATE! Cross di Piscopo, la palla arriva sul secondo palo, Morachioli ci prova in spaccata ma mette alto

11′ Ammonito Potop

10′ Poche emozioni in questi primi 10 minuti

7′ Stronati recupera palla sulla trequarti, corre in verticale, arriva al limite dell’area ma viene chiuso da Gavioli

3′ Fiorenzuola che prova a gestire il pallone; Renate compatto dietro la linea della palla

1′ Iniziata al “Città di Meda”

Le formazioni ufficiali

Renate (4-3-3): Albertoni; Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora; Ranieri, Cicconi, Gavioli; Morachioli, Maistrello, Piscopo. All. Cevoli

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Fracassini, Potop, Cavalli, Dimarco; Stronati, Nelli, Piccinini; Mamona, Mastroianni, Oneto. All. Tabbiani

Arbitro: Carlo Rinaldi

Ammonizioni: Potop, Ermacora

Gol: