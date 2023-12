La Gas Sales Blue Energy lascia solo un set a Taranto: 3 punti d’oro in chiave Coppa Italia

Terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions per la Gas Sales Blue Energy Piacenza. A Taranto i biancorossi cedono solo il primo set e conquistano il bottino pieno.

Coach Anastasi ritrova Romanò nel ruolo di opposto, ma deve rinunciare ancora a Leal: in banda vanno Recine e Lucarelli. La serata biancorossa inizia sotto i peggiori auspici. Il primo parziale è letteralmente dominato dagli ace di Russell e dagli attacchi di Pippo Lanza.

Le cose cambiano dal set successivo. I pugliesi calano vistosamente, soprattutto a servizio, mentre i biancorossi trovano maggior continuità, trascinati da un ottimo Lucarelli e da un Brizard particolarmente ispirato nella distribuzione. Quello degli Emiliani è un crescendo che consente di chiudere una sfida che nascondeva tante insidie con 3 punti d’oro in chiave Coppa Italia. Da sabato si comincerà a pensare alla Champions: mercoledì la sfida casalinga con Berlino, da vincere a tutti i costi per restare in corsa per la qualificazione.

I sestetti

TARANTO: Gutierrez, Russell, Lanza, Jendryk, De Haro, Gargiulo, Rizzo (L). Travica

PIACENZA: Romanò, Brizard, Recine, Lucarelli, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi

Primo set

Incomincia bene la partita per la Gas Sales che si trova in vantaggio 2-1 grazie ad un pallonetto di Lucarelli. Primo tempo di Caneschi e parità trovata. Vantaggio Gas Sales portato da un gran muro di Recine: 5-4. Primo tempo di Simon e 6-5 Piacenza. Buon punto di Romanò che trova il momentaneo 8-7 per la Gas Sales. Diagonale strettissima di Lucarelli: 9-8. Vantaggio Taranto trovato grazie ad un muro di Trinidad e 10-9. Ace di Russell e 12-9 Taranto.

Serie di errori in battuta per le due squadre e 14-11 per Taranto. Punto di De Haro e 16-13 Taranto. Punto Recine e 16-14. Primo tempo di Simon: 17-15. Muro di Caneschi e Piacenza torna a meno uno. Ace di Russell: 20-17 Taranto. Punto di Taranto dopo una serie lunghissima di scambi tra le due squadre e 22-17 Taranto. Gran punto di Lanza e 23-18 Taranto. Set point Taranto grazie ad un muro di Jendryk. Primo set vinto da Taranto: 25-19.

Secondo set

Punto Caneschi e 1-0 Piacenza. Vantaggio Taranto grazie ad un errore in schiacciata di Recine. Recine cerca e trova un mani out e parità trovata da Piacenza. Punto Gutierrez e vantaggio Taranto: 6-5. Punto Lucarelli e 6-6. Errore di Lanza in schiacciata e 7-6 Piacenza. Ancora Lucarelli che con un pallonetto trova il 8-7 per Piacenza. Gran muro di Caneschi che permette a Piacenza di portarsi sul 9-7. Parità trovata da Taranto grazie al solito Russell 9-9. Torna in vantaggio Piacenza grazie a Recine. Ancora Checco Recine, che grazie ad una free ball regalata da Taranto, trova l’11-9 per Piacenza. Parallela vincente di Romanò e 13-11 Piacenza. Ancora Romanò e 14-12 Gas Sales. Muro Brizard e 16-13 Piacenza.

Primo tempo Caneschi: 17-14 Piacenza. Pipe Lucarelli e 18-15. terzo punto consecutivo in attacco per Jendryk e 19-17 Piacenza. Errore in difesa di Taranto che permette a Piacenza di portare il parziale sul 21-18. Gran punto di Lucarelli e 23-19. Set point Piacenza. Piacenza vince il secondo set grazie A Romanò: 25-20.

Terzo set

Primo punto di Piacenza portato da Romanò. Punto Recine e 2-1 Piacenza. Vantaggio Taranto grazie a Lanza: 3-2. Diagonale di Lucarelli e 4-4. Ace di Caneschi: 5-4. Primo tempo di Simon e 6-6. Ancora Simon che con un grande punto trova il 7-6 per Piacenza. Invasione di Russell e 8-7 Piacenza. Errore in attacco per Recine e 9-8 Taranto. Gran muro di Caneschi e Piacenza trova la parità 10-10. Pipe Lucarelli e vantaggio Piacenza. Punto Russell e 12-12. Pipe Gutierrez e vantaggio Taranto. Parallela perfetta di Lucarelli che permette a Piacenza di ritrovare la parità: 14-14. Gran muro di Lucarelli e vantaggio Piacenza: 16-15. Gran punto di Romanò che dopo un’ottima alzata di Brizard trova il 17-16 Piacenza. Fantastico Lucarelli che mette giù una gran palla e 18-16 Piacenza.

Primo tempo Simon: 19-17. Punto Recine e 21-17 Piacenza. Grandissimo primo tempo di Simon: 22-17. Ace di Lucarelli e 23-17. Set point Piacenza portato da un pallonetto di Romanò: 24-17. Secondo set conquistato da Piacenza che grazie ad un errore in servizio di Gutierrez trova il 25-18.

Quarto set

Piacenza parte bene che con un gran punto di Recine si porta sul 4-1. Ace di Simon e 5-1. Pipe di Lucarelli e 6-2 Piacenza. Primo tempo Caneschi e 8-3 Gas Sales. Sbaglio in attacco di Lucarelli e 9-7 Piacenza. Gran muro della coppia Simon-Brizard: 10-7. Ace di Lanza: 10-9. Primo tempo di Simon e 12-10 Piacenza. Ace di Simon: 13-10. Pipe di Lucarelli: 15-12. Altra incredibile Pipe di Lucarelli e Piacenza prova la fuga: 16-13 Piacenza. Romanò a bersaglio e 17-14 Gas Sales. Ace Gironi! 18-14 Piacenza. Ancora Gironi con un altro ace: 19-14. Romanò con un pallonetto trova il ventesimo punto per Piacenza: 20-14. Ancora Romanò che trova un mani out della difesa di Taranto: 21-15. Punto di Recine e 22-16 Piacenza. Match point Piacenza che grazie ad un errore in attacco di Taranto trova il 24-16. Vince anche il terzo set 25-16 grazie ad un ace di Lucarelli.