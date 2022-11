LIVE! Torres-Fiorenzuola: aggiornamenti in diretta dalle 17:30

Non c’è sosta nel campionato di Serie C! Dopo l’anticipo di sabato pomeriggio, terminato 0-0 contro l’Alessandria, mister Tabbiani e il Fiorenzuola calcio viaggiano in Sardegna per affrontare la Sassari Torres (16a giornata). Calcio d’inizio alle 17:30. I rossoneri ci arrivano forti del loro ottavo posto e reduci da tre risultati utili nelle ultime quattro, mentre gli isolani hanno vinto una sola volta nelle ultime quattro ma sono lì, al 12° posto, in piena zona franca. Ci aspetta una sfida equilibrata.

ASCOLTA TORRES-FIORENZUOLA SU RADIOSOUND