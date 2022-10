LIVE! Trento – Piacenza 2-2: Brighenti pareggia dal dischetto

Una situazione delicatissima quello del Piacenza che è sempre costretto all’ultimo posto della classifica con soli tre punti dopo 9 giornate ed ancora a secco di vittorie. La formazione ora guidata da Cristiano Scazzola ha la difesa più perforata dell’intera serie C con 21 reti subite. Servono punti al più presto, a cominciare dallo scontro diretto di oggi con il Trento, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Pordenone.

Ascolta Trento – Piacenza su RADIO SOUND – CLICCA QUI PER LO STREAMING

La cronaca di Trento – Piacenza

72′ Chiusura provvidenziale di Cosenza: il Piacenza si salva

68′ Scazzola si gioca la carta Cesarini: fuori Rossetti. Dentro anche Cosenza per Gonzi

64′ Ammonito Rizza (Piacenza) per proteste

62′ Piacenza: Lamesta e Rizza rilevano Munari e Capoferri

60′ Il Trento ha inserito Bocalon per Saporetti

57′ GOL! PAREGGIO TRENTO! BRIGHENTI! Il centravanti non sbaglia dagli 11 metri: palla da una parta, portiere dall’altra

56′ CALCIO DI RIGORE PER IL TRENTO! Bocalon viene messo a terra in maniera plateale, ma prima del penalty c’era un netto fallo di mano di Brighenti non ravvisato dal direttore di gara…

52′ GOOOOOOOOL! PERSIAAAAAAA! IL PIACENZA LA RIBALTA! Gonzi rientra verso il centro del campo e tenta un tiro-cross, Persia interviene sulla sfera, la palla rimane all’interno dell’area piccola e il centrocampista la mette dentro con il mancino

50′ Secondo tempo veramente spumeggiante finora. Si viaggia a buonissime velocità

46′ Si riparte! Dentro Galazzini per Garcia in casa Trento

Primo tempo

INT – Termina 1-1 il primo tempo a Trento. Vantaggio di Saporetti e pareggio di Rossetti

42′ GOOOOOOOOL! ROSSETTI! IL PAREGGIO DEL PIACENZA! Cross al bacio di Gonzi e colpo di testa preciso di Mattia Rossetti. Nulla da fare per Marchegiani. Secondo gol in campionato per l’attaccante

40′ Biancorossi tutto sommato coraggiosi, ma non c’è qualità

35′ OCCASIONE TRENTO! Fabbri ci prova con il destro a giro dai 16 metri, ma Tintori si distende sulla sinistra e respinge in bello stile

34′ Ultimi dieci minuti del primo tempo a Trento

29′ Ammonito Brighenti per proteste

28′ Il Trento è tornato ad alzare il baricentro

23′ Adesso sono i biancorossi a fare la partita

20′ OCCASIONE PIACENZA! Cross spettacolare di Rossetti con il mancino, colpo di testa Palazzolo e palla che si alza sopra la traversa di centimetri

18′ OCCASIONE PIACENZA! Nava sfiora il gol a più riprese: prima calcia con il destro e viene respinto da Trainotti; dopo colpisce di testa e viene cancellato da una grande parata di Marchegiani

16′ Il Piacenza deve reagire

12′ GOL DEL TRENTO! 1-0! Punizione di Ferri dai 25 metri, la palla rimane all’altezza del dischetto dopo un tocco, Saporetti carica il destro e la mette sotto la traversa

10′ Fallo e ammonizione per Masetti (Piacenza)

9′ Combinazione nello stretto tra Belcastro e Brighenti: palla che si perde sul fondo

6′ Bella trama offensiva dei biancorossi che arrivano quasi a concludere in area di rigore con Gonzi

5′ Il Trento cerca di fare la partita, ma il Piace si copre alla grande

3′ Partita a viso aperto in queste prime schermaglie

1′ Iniziata!

Le formazioni

Trento (3-4-1-2): Marchegiani, Ferri, Trainotti, Garcia Tena, Cittadino, Damian, Ballarini, Fabbri, Belcastro, Brighenti, Saporetti. All. Bruno Tedino. A disposizione: Tommasi, Ruffo Luci, Mihai, Galazzini, Matteucci, Boccalon, Della Francesca, Ianesi, Scierè

Piacenza (4-5-1): Tintori, Frosinini, Nava, Masetti Capoferri; Munari, Persia, Nelli, Palazzolo, Gonzi; Rossetti. All Scazzola. A disposizione: Rinaldi, Vivenzio, Rizza, Cosenza, Cesarini, Zunno, Pezzola, Lamesta, Vianni, Conti, Onisa, Bianchieri