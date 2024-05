Logistica, Pignedoli (Movimento 5 Stelle): “Diritti dei lavoratori, a Piacenza è emergenza”

“A Piacenza c’è un’emergenza diritti nel settore della logistica. Gli appalti al ribasso erodono gli stipendi dei lavoratori. Purtroppo i diritti dei lavoratori devono essere difesi tutti i giorni da situazioni a volte al limite dell’intollerabile. In alcuni capannoni della logistica lavorano anche dieci cooperative diverse, con regole e contratti distinti, in una continua corsa al ribasso”. Così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare e capolista nel Nord-Est per il Movimento 5 Stelle.

“Da diversi mesi sto seguendo le istanze sindacali. A descrivermi questo quadro ieri sono stati sono stati i rappresentanti sindacali e i lavoratori del S.I. Cobas e il giorno prima quelli dell’USB (Unione sindacale di base)”.

“La deregulation sulla logistica non riguarda solo Piacenza, ma anche tutto il Nord e altre parti d’Italia. Il salario minimo sarebbe un argine a questa deregolamentazione, che non esclude affatto il ruolo dei sindacati nella contrattazione, ma rappresenta l’ultima barriera per tutelare la dignità del lavoro, come sancito dall’art. 1 della Costituzione. Su questa battaglia il Movimento 5 Stelle è al fianco dei lavoratori”.