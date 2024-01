Incidente aereo in Spagna, muore il 48enne piacentino Loris Sabatucci: la passione per la velocità e i “gialli” giudiziari

Incidente aereo in Spagna, muore il piacentino Loris Sabatucci. I fatti sono accaduti sabato sera, nella zona di Madrid. Insieme all’uomo viaggiava una donna di 31 anni, rimasta gravemente ferita. La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara. Sabatucci, 48 anni, piacentino d’origine anche se da tanti anni viveva a Milano, era un personaggio eccentrico, amante del volo e della velocità, passioni che raccontava anche nel suo canale YouTube dal titolo loris75pc.

Un canale con un discreto seguito, oltre 7 mila iscritti, introdotto dal motto “Sopra le righe, sempre!”. E in effetti la vita di Sabatucci è sempre stata sopra le righe, uno stile di vita che lo ha portato in passato anche ad affrontare questioni giudiziarie piuttosto delicate. Nel 2017 era finito in un’inchiesta legata al contrabbando di sigarette, mentre nel 2021 era stato indagato per traffico di sostanze stupefacenti.

Sabatucci ha sempre respinto le accuse, in particolare per quanto riguarda il traffico di cocaina. Anche in un video pubblicato proprio sul suo canale aveva parlato del caso.