Lotta alla plastica, Giovanelli della Riserva Mab Unesco: “Ne consumiamo 22 volte in più rispetto a 50 anni fa” – AUDIO

Lotta alla plastica, Giovanelli: “Parlando di consumi, non siamo su una buona strada“. Lo ha detto a Radio Sound il coordinatore Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano commentando il tema della Giornata mondiale dell’Ambiente 2023, istituita dalle Nazioni Unite 50 anni fa, il 5 giugno 1973. Tre le parole d’ordine: riciclo, riuso e riduzione.

“I calcoli dicono che consumiamo 22 volte in più la plastica rispetto a 50 anni fa. Quindi sul piano delle abitudini, anche personali, ci sono delle responsabilità. Qualcosa dobbiamo fare perché la plastica la stiamo mangiando, ad esempio quando ordiniamo il pesce. Credo che sia ora di interrompere questo grave inquinamento nel Mediterraneo. Il nostro mare, dove magari molti di noi nei prossimi giorni andranno a fare il bagno. I comportamenti di oggi, anche i più piccoli, e le decisioni che prendiamo oggi avranno un impatto duraturo sul nostro pianeta”.

Conservazione della natura e dell’ecosistema in cui viviamo

“Il cambiamento climatico in atto è sotto gli occhi di tutti e lo stiamo drammaticamente scoprendo ogni giorno – prosegue Fausto Giovanelli, coordinatore della Riserva Mab Unesco –. Ecco perché dobbiamo fermaci e riflettere sull’importanza della conservazione della natura e dell’ecosistema in cui viviamo, affinché non sia invaso dalle plastiche e soffocato dall’economia del consumismo che ne deriva”.

Lotta alla plastica, noi cosa possiamo fare di concreto?

“Ognuno faccia il suo. Il semplice consumatore lo faccia come consumatore. Ogni buona azione ha un moltiplicatore. Possiamo fare molto perché abbiamo tante possibilità per sostituire la plastica con altri materiali. Ad esempio invece che comprare bottiglie di plastica, usare bottiglie di vetro. Non usare dei sacchetti, ma delle borse che possono essere riutilizzate, questo a livello dei comportamenti più semplici e vale anche per l’acquisto del prodotto”.



Il sito Meb Appennino.