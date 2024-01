Lotteria Italia, la fortuna bacia Piacenza: vincita da 100 mila euro. Vinti 20 mila euro a Fiorenzuola

Il quinto premio della Lotteria Italia 2023, quello da un milione di euro è stato vinto al “Bar della Rocca” di Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini. Ma anche Piacenza non sfigura, anzi. A Piacenza, infatti, sono stati vinti ben 100 mila euro grazie al biglietto I063968 venduto proprio in città. Biglietto vincente anche a Fiorenzuola: si parla di un tagliando da 20 mila euro.

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie F 306831 venduto a Milano. Secondo quanto apprende Agipronews, è stato comprato nel bar Valdagno in via delle Forze Armate 212.