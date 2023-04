Luna Park a Piacenza dal 29 aprile al 4 giugno 2023. Il grande divertimento per grandi e piccoli piacentini anche quest’anno torna nella sua solita collocazione. Circa cinquanta attrazioni, quindicimila metri quadrati di divertimento nella ormai consueta area di via Diete di Roncaglia – zona Cementirossi, a partire da sabato 29 aprile a domenica 4 giugno 2023.

Un divertimento consolidato e trasversale a tutte le età. Si va dal bambino fino all’adulto, per accogliere chiunque sia attratto dai giochi, dall’aria gioiosa del luogo e dalla voglia di passare una giornata all’insegna del divertimento.

Confesercenti

“Ancora una volta – afferma Fabrizio Samuelli, Direttore di Confesercenti Piacenza – gli operatori del settore potranno tornare a lavorare in un evento che da sempre è un grande punto di riferimento non solo per il nostro territorio ma anche per i territori vicini”.

“Anche quest’anno – conclude Samuelli – con grande piacere ed orgoglio la nostra Associazione ha collaborato e dato il proprio contributo per la felice riuscita della manifestazione sotto l’aspetto amministrativo e contabile. Invitiamo quindi tutti i piacentini e non solo a frequentare il Festival e vivere bei momenti gioiosi e di socialità in un ambiente di sano divertimento”.

Gli orari di apertura del Festival del Luna Park di Piacenza saranno i seguenti: da lunedì a venerdì dalle 17,00 alle 24,00; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 24,00.

