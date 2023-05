Ancora un avvistamento, il presunto lupo filmato mentre passeggia in via Bianchi – VIDEO

Un altro avvistamento di un lupo a Piacenza. Questa volta lo hanno filmato in via Bianchi. Non è dato sapere se sia lo stesso esemplare filmato l’altro giorno in viale Malta, ma è molto probabile che sia così. In questo filmato le immagini sono di qualità superiore e per gli esperti sarà certamente più semplice comprendere la natura dell’animale in questione.

Ieri la prefettura ha invitato chiunque dovesse imbattersi nell’animale a restare prudenti e avvisare subito le forze dell’ordine.

Il video è di Pietro Seccaspina ed è stato tratto dalla pagina Facebook “Piacenza Memes”.