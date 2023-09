Make sense Campaign 2023, Dott.ssa Maria Silvia Lazio Asl di Piacenza: Importante uno stile di vita sano e controlli.

Make Sense Campaign 2023 è la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica. L’iniziativa torna dal 18 al 22 settembre 2023.

Hai la testa a posto? 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita è il motto dell’edizione italiana 2023 della Make Sense Campaign: 1per3 è infatti la regola da tenere sempre a mente quando si tratta dei sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o un raffreddore.

Saranno oltre 130 i centri che, in quella settimana in Italia, organizzeranno giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione, a Piacenza ha aderito l’AUSL Piacenza – Otorinolaringoiatria, visite previste il 22 settembre dalle 8,30 alle 13.

Make Sense Campaign 2023 i numeri in Italia

Nel 2020, solo in Italia, a 9.900 persone ha avuto una diagnosi di tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia (fonte: “I numeri del cancro 2022”, AIOM), cifre che fanno del carcinoma della testa e del collo il settimo tumore più comune in Europa, con un’incidenza di circa la metà rispetto al cancro del polmone ma di due volte superiore a quello del collo dell’utero.

Audio intervista alla Dottoressa Maria Silvia Lazio

Make sense Campaign 2023 la situazione a Piacenza

“In quanto otorinolaringoiatri ci occupiamo di tutto il distretto cervico facciale – specifica la Dottoressa Maria Silvia Lazio del dipartimento di Otorinolaringoiatria della Asl di Piacenza – che comprendeo tutte le localizzazioni dei tumori del testacollo. Il tumore del cavo orale ha un’incidenza di circa 7 casi ogni cento mila abitanti in tutta Italia. Nel nostro territorio noi trattiamo circa 100 tumori l’anno del testa collo e circa il 16% di questi riguarda il il cavo orale. Specifico cavo orale perchè la campagna di screening riguarderà questo tipo di patologia”.

Quali segnali debbono allarmarci

“La popolazione è richiamata soprattutto alla comparsa di certe lesioni del cavo orale – Indica la Dotteressa Lazio – piccoli noduli, delle ferite o anche delle chiazze bianche o rossastre, in particolare le piccole ferite sono quelle che non guariscono”.

Per ricordare il motto della campagna Make Sense un sintomo per tre settimane.

“Il campanello d’allarme scatta – ancora la Dottoressa Lazio – alla comparsa di uno di questi segnali che rimangono per alemeno tre settimane, la situazione va mostrata prima al medico di base per poi dientro sua indicazione passare alle diagnosi con una visita specialistica”.

La prevenzione aumenta la percentuale delle guarigioni

“Una diagnosi precoce aiuta a guarire – spiega la Dottoressa Lazio – amo sensibilittare i pazienti all’auto controllo perchè a livello del cavo orale noi riusciamo guardarci, una diagnosi fatta in tempo aumenta in maniera esponenziale la percentuale di sopravvivenza, si parla di una guarigione nel 80 – 90 % dei casi. Tutto naturalmente poi dipende dalla sede e dalla biologia del tumore”.

Prevenzione quale atto fondamentale

“La prevenzione è fondamentale – sottolinea Lazio – come per tutti i tumori del nostro organismo, questi nello specifico, non sono frequenti come altri ma compromettono delle funzioni importanti come quella deglutitoria o fonotoria”.

“La prevenzione è l’argomento su cui noi dobbiamo porre la nostra attenzione. Si fa attraverso un autocontrollo, ma anche evitando quelli che sono i fattori di rischio maggiori come il fumo della sigaretta e il consumo di l’alcol, azioni che aumentono esponenzialmente la comparsa dei timori della zona testa-collo e del cavo orale”.

“Occore specificare che delle sane abitudini di vita e un controllo laddove compaiono segnali preoccupanti sono importanti, come è fondamentale avere un rapporto fiduciario con il medico di base e poi con gli specialisti che interverranno”.

Make sense Campaign 2023 a Piacenza

“A Pacenza la giornata di screening – precisa la Dott Lazio – sarà quella del 22 settembre, sarà un accesso libero per tutti i pazienti che potranno fare una valutazione otorinolaringoiatrica o del cavo orale gratuita. Le visite si fanno presso gli ambulatori del reparto otorinolaringoiatrico presso la palazzina 4 al primo piano dalle ore 8,30 alle 13.

Informazioni

Gli Screening ambulatoriali si terranno a Piacenza il 22 settembre dalle 8,30 alle 13 presso gli ambulatori di otorinolaringoitatria al primo piano della palazzina 4 presso l’ospedale di Piacenza. L’accesso sarà gratuito.L’elenco completo dei centri medici che partecipano all’iniziativa e le modalità di accesso sono disponibili sul sito dell’AIOCC

