Manovre folli con l’auto alla rotatoria di Castel San Giovanni, 20enne incastrato dalle telecamere

Imbocca la rotatoria e inizia a compiere manovre folli. Si tratta di un ragazzo di 20 anni. Al volante di una Mercedes, il giovanissimo ha imboccato la rotonda di piazzale Gramsci a Castel San Giovanni. Una volta imboccata la rotonda, il 20enne ha iniziato a girare in cerchio fino a finire in testacoda.

A quel punto ha riprese i suoi folli numeri e ha iniziato a fare la stessa cosa contromano. Nel frattempo la sua auto ha urtato cartelli stradali e altri oggetti a lato della carreggiata.

Dopo aver dato spettacolo il giovane si è allontanato. Non ha fatto i conti però con le telecamere di sorveglianza installate in zona.

La polizia locale, avvertita da alcuni residenti svegliati dalle sgommate alle 5 di mattina, ha visionato i filmati e ha rintracciato il 20enne. Per lui è in arrivo una serie di sanzioni per guida pericolosa.